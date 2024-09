¿Ya no quieres ir a la oficina? La Universidad de Harvard, una de las instituciones más prestigiosas a nivel internacional, lanzó un nuevo curso para los trabajadores que busquen aumentar su productividad y destacar en sus empleos mediante mecanismos virtuales desde el hogar.

El programa ‘La revolución del trabajo remoto para todos’ se ofrece de forma totalmente gratuita y en línea a través de edX, una plataforma digital creada por la universidad titular y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para acercar “la mejor educación” a estudiantes de todo el mundo con acceso a internet. ¡Lo mejor es que no se necesitan conocimientos previos!

¿Cuáles son los requisitos y el proceso de incripción?

Uno de los mayores beneficios del nuevo programa de la Universidad de Harvard es que no se necesitan conocimientos previos para realizar la inscripción, solo se requiere que los aspirantes completen un formulario con nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y país de residencia en la página oficial de edX o en este enlace.

Aunque las clases son impartidas en inglés por profesores capacitados, los videos cuentan con transcripción a diferentes idiomas como al español, francés, portugués o turco, con el objetivo de llegar a diferentes regiones del mundo.

Además, el curso puede ser tomado por cualquier persona sin costo, sólo se solicitará un pago de $2,900 pesos mexicanos a los estudiantes que al completar el temario y aprobar los exámenes, requieran una constancia de acreditación de conocimientos avalada por la institución.

¿Cómo es el curso de Home Office de la Universidad de Harvard?

El trabajo remoto es un modelo que se extendió tras la llegada de la pandemia por Covid-19 y aunque puede representar muchos beneficios como la reducción del tiempo de desplazamiento, menos costos operativos para las empresas y un aumento significativo en la productividad de los empleados, también puede significar un nuevo desafío.

A algunas personas se les dificulta mantener la comunicación cuando la interacción no es en persona, además que destacar desde una ubicación diferente puede ser complicado, por ello, el curso de la Universidad de Harvard brinda las herramientas necesarias para liderar desde el hogar o cualquier región externa.

Aunque el programa completo se ofrece en línea y se encuentra habilitado las 24 horas del día para que los estudiantes aprendan a su propio ritmo, la institución recomienda destinar de 2 a 3 horas de estudio por semana durante un periodo de 3 semanas para adquirir todas las habilidades.

¿Cuál es el temario del curso de Home Office?

Tsedal Neeley, profesora en Administración de Empresas de la cátedra Naylor Fitzhugh en la Escuela de Negocios de Harvard, acompañará el aprendizaje de los estudiantes mediante un temario basado en su libro The Remote Work Revolution: Succeeding from Anywhere que enseñará lo siguiente, según la plataforma:

Elementos del trabajo remoto y navegación exitosa en el entorno digital.

Estrategias personales y grupales para aumentar la productividad, comunicación y colaboración.

Proceso para generar confianza en el trabajo remoto.

Herramientas digitales para aumentar la productividad en el trabajo remoto.

Plan colaborativo para lograr el éxito.