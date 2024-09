Un latino enfrenta un enorme problema con Elon Musk que podría llevarlo a la cárcel: un hombre contó a través de su cuenta de TikTok que Tesla interpuso una demanda en su contra por “tunear” su Cybertruck, que recientemente compró. En un video, que ya tiene millones de reproducciones, relata cuáles fueron las modificaciones que hizo al vehículo, las cuales fueron razón suficiente para que Tesla le exigiera un pago de $500,000 dólares.

Lo que comenzó siendo la compra del carro de sus sueños se convirtió en una pesadilla para este latino que ahora enfrenta una demanda contra Tesla. Hace un tiempo, Emmanuel, como se identifica el hombre en sus redes sociales, adquirió una Cybertruck con el objetivo de utilizarla para su trabajo diario.

Sin embargo, una vez que le hizo modificaciones al vehículo recibió una carta de parte de la compañía de Elon Musk en la que le notificaron de la demanda que interpondrían en su contra por “tunear” su vehículo. El monto de dicha reclamación asciende a $500,000 dólares, es decir, a casi 10 millones de pesos mexicanos.

¿Qué es una Cybertruck?

Es una camioneta eléctrica desarrollada por Tesla, conocida por su diseño futurista y su construcción robusta. Está fabricada con acero inoxidable ultra resistente, lo que le proporciona durabilidad y protección frente a impactos. La Cybertruck es un vehículo eléctrico, con tracción en las cuatro ruedas, ideal tanto para el trabajo como para uso personal, y destaca por su capacidad de remolque de casi 5,000 kilos y su autonomía de hasta 547 kilómetros con una sola carga.

¿Qué modificaciones hizo el latino para recibir demanda de Tesla?

En su cuenta de TikTok @haslotumismo, Emmanuel contó que le instaló un accesorio en la parte superior del auto (tipo canasta), para transportar materiales como cemento, madera y escaleras, los cuales utiliza a diario para su trabajo; señaló que no considera justo que Tesla lo demande por agregar esta pieza al carro pues no cambió el diseño original.

“No creo que por esto me estén demandando. Esto no tiene sentido, pero lo tengo que resolver en 60 días” dijo el latino. Agregó: “Yo solo le agregué una pieza, no es modificarlo. Si le hubiera hecho lo que otras personas han hecho, podría ser una modificación, pero esto es solo un accesorio”.

Visiblemente preocupado, el hombre reveló que el costo de la Cybertruck fue de aproximadamente $136,000 dólares (incluyendo impuestos e intereses) por lo que la demanda de $500,000 dólares le parece un abuso. “Se me hace horrible... pagué 136 mil por el carro, y para que te demanden por medio millón, se me hace una aberración”, indicó.

¿Por qué Tesla demanda por “tunear” o modificar su Cybertruck?

Como dueño de un auto Tesla te comprometes a cumplir con ciertas reglas de la empresa fundada por Elon Musk y una de éstas tiene que ver con las modificaciones a sus vehículos, en especial a las Cybertrucks. Tesla señala que cualquier cambio en sus autos puede comprometer el rendimiento, la seguridad e incluso, la garantía.

Al comprar un Tesla, los propietarios firman acuerdos que restringen las modificaciones permitidas, y cualquier alteración importante puede ocasionar problemas legales. Por esta razón es que el latino ahora enfrenta una demanda contra la empresa de Elon Musk, porque no respetó el diseño original.