Un padre de familia de presunta nacionalidad estadounidense, quiso sorprender a su hija con un automóvil nuevo, sin embargo, la joven se molestó porque no era de la marca que esperaba, lo que provocó una ola de críticas en internet.

Como parte de la sorpresa, la festejada permaneció con los ojos cerrados mientras la camioneta de la prestigiosa marca BMW se colocaba frente a ella, pero cuando la observó, mostró una actitud que usuarios consideraron como “arrogante”.

Cuando le preguntaron qué era lo que sucedía, la joven señaló que no quería “eso”, porque ella deseaba un automóvil Tesla, una de las marcas más populares en la actualidad por ser eléctricos y tener diseños “futuristas”.

La familia contestó que el vehículo le serviría para ir al trabajo, además de que ya estaba pagada y no tenían el dinero suficiente para comprar un ejemplar Tesla.

“Es tu sorpresa, es tu coche, ahora puedes ir al trabajo, ahora no tienes que ir al garaje, esta compra esta paga, recién salida del almacén”, comentaron.

Se molesta porque los padres le regalan un BMW y ella quería un Tesla. Me pasó algo parecido de adolescente, yo quería un Rolls Royce y me regalaron un Porsche 🤡. Le pregunté a mis padres si acaso éramos pobres o que? 😡 pic.twitter.com/JG9eNAYC3o — Nelson Barbou. (@BarbouNelson1) August 19, 2024

La actitud de la joven sorprendió a los usuarios en redes sociales, quienes aseguraron que en el lugar de los padres, no le entregarían el auto “para que aprenda el valor de las cosas” y a recibir los regalos con una mejor actitud.

“Si yo fuera su papá no le daba las llaves, que se vaya en camión al trabajo y cuando ella ahorre dinero que se compre lo que le alcance. Padres ya no educan a sus hijos, los echan a perder”, “No le volvía a dar nada en mi vida, de niños no pasa nada pero es una mujer adulta, que trabaje por su Tesla”, comentaron.

¿Cuánto cuesta un BMW?

Los automóviles del fabricante alemán BMW son considerados como unos los carros más caros del mercado, sin embargo, el precio depende del modelo y en su mayoría superan los $700,000 pesos mexicanos.

De acuerdo con el sitio oficial de la marca, el BMW Serie 12024 tiene un costo de $770 mil pesos, mientras que los BMW Serie 2 Coupé 2024 pueden oscilar en los $915 mil pesos, un precio similar al de los de modelo BMW Serie 3 Sedán 2024 (320i) con un precio de $995 mil pesos.

Sin embargo, hay ejemplares más costosos como el BMW Serie 4 Convertible 2025 con un precio de $1,735,000 pesos mexicanos, el BMW X7 2025 con $2,465,000 pesos o el BMW XM 2025 con un costo de $4,200,000 pesos mexicanos.

¿Cuánto cuesta un Tesla?

Los vehículos de la marca Tesla, liderada por el empresario Elon Musk, se convirtieron en uno de los favoritos de celebridades como Kim Kardashian, quien ha manifestado su amor por los modelos ‘CyberTruck’ que presentan un diseño poco convencional y futurista.

Aunque su precio puede variar según el modelo, por lo regular se ofertan en precios superiores al medio millón de pesos mexicanos.

Model S: Desde $1,436,400 pesos mexicanos.

Model 3: Desde $626,500 pesos mexicanos.

Modelo X: Desde $1,416,900 pesos mexicanos.

Model Y: Desde $679,000 pesos mexicanos.

CyberTruck: $99,990 dólares (1,928,150 mx) hasta $119,990 dólares (2,313,863 mx).