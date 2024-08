Mariana Sánchez, una influencer originaria de Guadalajara, Jalisco, causó polémica en redes sociales por recrear un trend viral que usuarios consideraron “humillante”, debido a que incentiva a las trabajadoras de su negocio a competir para ganar un día de descanso.

La joven mexicana de 23 años, publicó el video en la cuenta oficial de su pastelería ‘Maké Bakery’, sin embargo, fue criticado porque las empleadas tuvieron que estrellar su cabeza contra el cristal para “cachar” una hoja de papel que les daría el permiso para descansar.

“Es humillante, no es gracioso”, “El cabezazo contra el vidrio es innecesario para una dinámica, sólo es para la burla”, “¿En serio en su mente pensó que era gracioso darles un día libre haciendo que se golpeen en la cabeza?”, comentaron.

A pesar de la polémica que convirtió el nombre de Mariana Sánchez en tendencia en X (antes Twitter), algunos usuarios consideraron como “extremistas” las críticas, ya que aseguraron que “se ven felices”: “Baila bien, lucen felices, no les está obligando a nada. Se percibe una atmósfera sana”, señalaron.

“Mariana Sánchez”:

Sin embargo, durante un fragmento del video, una de las trabajadoras que ganó el juego mencionó que “quería el 24” libre, lo que hizo enfurecer a los internautas, ya que sospecharon que la empresaria “las hace trabajar en días festivos”, aunque no se confirmó y quedó como un rumor.

Otros usuarios, consideraron que “la idea es buena”, pero puso en peligro la integridad de las mujeres trabajadoras, ya que golpear su cabeza contra el cristal podría representar un riesgo si se rompe el vidrio.

Denuncian a Mariana Sánchez por no pagar liquidación

No es la primera vez que la influencer es criticada en redes sociales, ya que cuando externó que una de las empleadas la denunció por no pagarle su liquidación, fue acusada de no respetar las leyes laborales.

Sin embargo, Mariana Sánchez aseguró que la demanda en su contra no procedió porque la denunciante “no tenía nada que decir”, además, señaló que solo estuvo contratada por dos semanas durante el periodo de prueba.

En adición, la joven empresaria compartió un video sobre el caso del trend viral en el que volvió a grabar a la trabajadora que ganó el premio y aseguró que no fue obligada y que pidió el día por el cumpleaños de su esposo, lo que volvió a despertar la polémica.

“Wow, le dio un día libre para festejar a su esposo y solo tuvo que humillarse en cámara y golpearse la cabeza contra un cristal”, comentaron usuarios.

Critican las entrevistas laborales de Mariana Sánchez

La joven mexicana fue criticada en fechas anteriores por realizar entrevistas laborales poco convencionales para contratar a las empleadas de Maké Bakery, en las que hace que cumplan con una dinámica de disfraces y cantos, porque según sus palabras, “en el trabajo hay que saber improvisar”.

