La Universidad de Montreal, considerada como una de las mejores instituciones académicas de Canadá, lanzó el curso ‘Técnicas de inteligencia artificial: de los fundamentos a las aplicaciones’ para las personas interesadas en aprender las herramientas básicas del aprendizaje automático.

De acuerdo con la convocatoria, el curso se impartirá a través de la página oficial de edX, una plataforma de educación virtual diseñada por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachussets para acercar “la mejor educación” a personas de todo el mundo, además se trata de un programa gratis, en línea y para el público general. ¡Así te podrás inscribir!

¿Cuáles son los requisitos y el proceso de inscripción?

Para la inscripción sólo se requiere que los aspirantes completen un formulario en la página oficial de edX o en este enlace con nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y país de residencia.

Uno de los mayores beneficios del programa es que no se necesitan conocimientos previos para poder ingresar, sin embargo, el curso no podrá ser impartido a estudiantes que vivan en Irán, Cuba y la región de Crimea en Ucrania, ya que no cuentan con las licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

Aunque se trata de un curso gratis y en línea, las personas que busquen adquirir una constancia de acreditación de conocimientos deberán pagar $2,357 pesos mexicanos que también les dará acceso al material complementario, exámenes y guías de apoyo.

¿Cómo es el curso de Inteligencia Artificial de la Universidad de Montreal?

La Universidad de Montreal ofrece un curso introductorio en línea para los estudiantes que busquen adquirir los conocimientos básicos de la Inteligencia Artificial mediante clases en horarios abiertos que se adapten a sus necesidades escolares o profesionales, por ello, la plataforma permanecerá abierta las 24 horas del día.

Aunque el objetivo es que los estudiantes aprendan a su propio ritmo, se recomienda que destinen de 4 a 6 horas de estudio a la semana por un periodo de un mes y medio para adquirir las bases del aprendizaje automáticos de forma sencilla y eficaz.

¿Cuál es el temario del curso de Inteligencia Artificial de la Universidad de Montreal?

Los especialistas Jian-Yun Nie, Julien Crowe y Hugo Larochelle serán los encargados de guiar el proceso de aprendizaje de los alumnos inscritos mediante los elementos clave para comprender la Inteligencia Artificial desde cero: algoritmos, preparación de datos, vectores de soporte, redes neuronales, aprendizaje profundo, implementación de la IA, entre otros.

Módulo 1: Introducción general al aprendizaje automático.

Módulo 3: Algoritmos básicos de aprendizaje automático.

Módulo 4: Aprendizaje automático con redes neuronales.

Módulo 5: Aprendizaje profundo Principios de redes profundas.

Módulo 6: Implementación y futuro de la IA.