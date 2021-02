Universidad de Rhode Island lanza beca para alumnos extranjeros

Una universidad situada en Rhode Island, en Estados Unidos, lanzó la convocatoria de beca para alumnos internacionales que estudien la licenciatura.



La ayuda económica que brinda la Universidad Salve Regina cubre hasta el 50 por ciento de la tarifa de matrícula anual y es renovable hasta por cuatro años .

Esta institución privada, localizada en la ciudad de Newport, destaca en la educación de profesionistas en ámbitos como Biología, Administración de Negocios y Enfermería, según US News.

La matrícula de licenciatura en la Universidad Salve Regina tiene un costo de 42 mil 920 dólares al año (877 mil 825 MXN). A esta cifra se le debe agregar el costo de alojamiento en el campus, de 15 mil 400 dólares; libros, por mil 450 dólares; entre otros gastos.

El apoyo económico de la institución se ofrece bajo el programa You Are Welcome Here y puede cubrir hasta el 50 por ciento del costo total de la matrícula.

En la convocatoria, la institución aclara que la beca está disponible para alumnos internacionales de todos los campos de estudio.

Los aspirantes al apoyo económico deben llenar el formulario en el sitio web www.salve.edu antes del próximo 1 de marzo.

#Scholarship Alert! @SalveRegina is offering a #YouAreWelcomeHere scholarship, which covers at least 50% of tuition. If you’ve demonstrated interest in intercultural learning and exchange activities, apply using this link by March 1 → https://t.co/qLfyxAxz97 pic.twitter.com/vyg6HxdnBN — EducationUSA Mexico (@EducationUSAMX) February 23, 2021

Requisitos para la beca en Universidad Salve Regina

- Ser estudiante de primer año en la institución.

- No tener la nacionalidad estadounidense y haber estudiado el bachillerato fuera de la Unión Americana.

- Mostrar interés y cualidades de liderazgo e iniciativa personal en actividades de intercambio intercultural.

- Enviar la solicitud de You Are Welcome Here con un ensayo de 500 en el que el alumno hable sobre sus habilidades de liderazgo

