Universidad de Texas ofrece beca de posgrado para alumnos internacionales

La Universidad de Texas en Tyler, en Estados Unidos, ofrece una beca para alumnos internacionales que quieran cursar un posgrado.

La institución pública, situada en la ciudad de Tyler, brinda el apoyo económico de mil dólares y admite que los estudiantes extranjeros puedan calificar a obtener la misma tarifa de matrícula que los residentes de Texas durante un año.

La beca de posgrado es renovable hasta completar los estudios de los alumnos en la Universidad de Texas, si el estudiante se mantiene inscrito.

“Los mil dólares se otorgan en aumentos de 500 dólares cada semestre de otoño y primavera”, señala la convocatoria. La institución precisa que no se otorgan premios en el verano, únicamente en los semestres de otoño y primavera.

La Universidad de Texas en Tyler destaca en la formación de profesionistas en las áreas de Ingeniería Mecánica, Psicología, Enfermería, Estudios Interdesciplinarios y Kinestesiología, según US News.

El costo de la matrícula de posgrado en la institución pública es de 11 mil 16 dólares al año para estudiantes internacionales. Sin embargo, para los residentes de Texas el costo disminuye a 5 mil 364 dólares anuales, tarifa a la que también pueden acceder los extranjeros con la beca.

Scholarship Alert - The Graduate Fellowship at the University of Texas at Tyler! International students may be eligible for in-state tuition as well as a $1,000 stipend. Learn more here: : https://t.co/5ZOOUImBXr #UTTyler pic.twitter.com/95PpgJ22xb