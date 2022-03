Universidad de Wyoming lanza beca para alumnos internacionales

La Universidad de Wyoming, en Estados Unidos, lanzó una beca de hasta 7 mil 500 dólares para los alumnos extranjeros que quieran estudiar la licenciatura.

La institución ubicada en la ciudad de Laramie ofrece el apoyo económico únicamente para los estudiantes de primer año y es renovable hasta por ocho semestres.

El monto de la beca Brown and Gold Commitment tiene diferentes niveles, de acuerdo con el promedio acumulado en la escala GPA. Quienes cuentan con un promedio de entre 3.0 y 3.39 pueden obtener un apoyo de 4 mil 500 dólares y quienes superan los 3.4 puntos podrían aspirar a los 7 mil 500 dólares.

Para mantener la beca por un total de ocho semestres es necesario mantenerse como estudiante de tiempo completo, con 12 horas semestrales, con un promedio mayor a los 3.0 puntos.

El costo de la matrícula universitaria de la institución para el ciclo 2022-2023 es de 18 mil 683 dólares al año para los residentes de Wyoming y de 33 mil 832 dólares para los estudiantes que provienen de otras regiones de Estados Unidos y del extranjero.

La institución fundada en 1880 se destaca en las carreras de enfermería, educación primaria, psicología y ciencias del ejercicio, de acuerdo con el sitio US News.

Los alumnos que quieran postularse para el apoyo de la Universidad de Wyoming deben ser admitidos y meter su solicitud antes del próximo primero de mayo.

#ScholarshipAlert: @UWyonews offers first-time, incoming freshmen the Brown and Gold Commitment, an eight-semester financial package based on your ACT/SAT scores and unweighted high school GPA. Learn more and apply by May 1 https://t.co/RkQuIqJpln. pic.twitter.com/RYnzu2lXOP