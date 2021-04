Universidad en Dakota del Sur lanza beca de alojamiento gratuito

Una universidad ubicada en Dakota del Sur, Estados Unidos, lanzó una beca para ofrecer alojamiento gratuito para estudiantes extranjeros que quieran cursar la licenciatura en su campus de Spearfish.

El apoyo que otorga la Black Hills State University es equivalente a 14 mil dólares, según el cálculo con el costo actual de la estancia en la institución.

La beca de alojamiento es renovable para los ocho semestres de licenciatura de los alumnos extranjeros.

La Black Hills State University destaca en la formación de profesionistas en las áreas de Marketing, Negocios, Educación, Ciencias Sociales y Estudios Internacionales.

El costo de la matrícula de licenciatura en la universidad es de 8 mil 672 dólares para residentes de Dakota del Sur y estados cercanos. Para el resto de los estudiantes el costo incrementa a 11 mil 742 dólares anuales.

A esta tarifa se le deben sumar los gastos por el plan de alimentación, libros y el alojamiento en el campus de Spearfish, que quedaría cubierto con la beca.

Los alumnos tienen hasta el próximo 1 de mayo para solicitar la beca para el semestre de otoño y hasta el 1 de octubre para el semestre de primavera. La solicitud se debe presentar en el sitio www.bhsu.edu.

