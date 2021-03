Una universidad situada en la ciudad de Detroit, en Michigan, ofrece dos becas de hasta 10 mil dólares para estudiantes extranjeros que quieran estudiar la licenciatura.

La ayuda económica que brinda la Wayne State University a los alumnos es renovable hasta por cuatro años de estudios de licenciatura en todos los campos de estudio.

Esta institución pública de investigación, localizada en la ciudad de Detroit, destaca en la formación de profesionistas en carreras como Ciencias Biológicas, Negocios Internacionales, Psicología y Trabajo Social, de acuerdo con US News.

El costo de la matrícula de licenciatura en la Wayne State University es de 13 mil 922 dólares al año (289 mil 581 MXN) para residentes del estado y de 29 mil 754 dólares anuales (618,890 MXN) para estudiantes que viven en otros estados y en el extranjero.

A esta cantidad se le debe agregar la tarifa de alojamiento en el campus, de 11 mil dólares, así como mil 246 dólares por libros y otros gastos.

El apoyo económico de esta universidad de Michigan se ofrece bajo el programa You Are Welcome Here y se otorga a partir del otoño de 2021.

Los aspirantes a la beca de la Wayne State University deben registrarse en internet en el sitio web www.oip.wayne.edu antes del próximo 12 de marzo.

#Scholarship Alert! @waynestate is offering two #YouAreWelcomeHere scholarships for incoming international students for Fall 2021. This scholarship allows students to study at in-state tuition rates, a savings of over $10,000 USD per year! Learn more https://t.co/jyFiwskjFH pic.twitter.com/h2JnJNQGa6