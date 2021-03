Una universidad en Illinois, en Estados Unidos, lanzó una beca que cubre la mitad de la matrícula para los estudiantes de licenciatura extranjeros.

El Illinois College, ubicado en la ciudad de Jacksonville, ofrece el apoyo económico a través del programa You Are Welcome Here, que ayuda económicamente a alumnos internacionales en la Unión Americana.

El monto de la beca va de los 2 mil a los 5 mil dólares al año, pero al combinarse con otros apoyos para estudiantes internacionales se alcanza a cubrir la mitad del costo de la matrícula.

No te pierdas: Buscan maestros mexicanos para ser asistentes de español en EU

La institución privada sólo otorga dos becas por año y ambas son renovables para cubrir los cuatro años de estudios universitarios.

El Illinois College destaca en la formación de estudiantes en las áreas de Ciencias Biológicas, Negocios, Administración, Marketing, Literatura Inglesa, Psicología y Ciencias Sociales, de acuerdo con US News.

El costo de la matrícula en la universidad situada en Illinois es de 34 mil 70 dólares al año (706 mil 500 MXN), pero al sumar el alojamiento y otras tarifas estudiantiles la cifra podría incrementar hasta los 43 mil 47 mil 494 dólares 892 mil 653 MXN).

Al obtener el apoyo del 50 por ciento en la matrícula anual, los alumnos extranjeros pagarían 17 mil 35 dólares (353 mil 250 MXN).

Los estudiantes tienen hasta el próximo 1 de mayo para solicitar su ingreso a Illinois College y pedir la beca You Are Welcome Here en el sitio web www.ic.edu.

Requisitos para obtener la beca en el Illinois College

- Ser estudiante de nuevo ingreso.

- No tener la nacionalidad estadounidense ni la residencia permanente.

- Tener interés en actividades de aprendizaje y de intercambio cultural.

- Demostrar cualidades de liderazgo.

p