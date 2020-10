Una universidad ubicada en Pensilvania, Estados Unidos, ofrece becas de hasta 30 mil 500 dólares para alumnos extranjeros que sean aceptados en una de sus licenciaturas.

La ayuda económica que ofrece la Widener University se puede incrementar entre mil y 5 mil dólares al combinarse con otras becas educativas y culturales. El monto máximo que puede recibir un estudiante es de 35 mil 500 dólares al año.

Además, la institución pertenece al programa You Are Welcome Here para apoyar a alumnos internacionales. Con esta beca se puede cubrir al menos el 50 por ciento del costo de la matrícula universitaria.

No te pierdas: Universidad en Tennessee ofrece beca de matrícula completa

Todas las becas son renovables hasta por cuatro años, si el estudiante mantiene un buen progreso académico.

El campus universitario se localiza en el condado de Chester, en Pensilvania. La Widener University destaca en carreras como psicología, negocios, ciencias biológicas, marketing, ingenierías y profesiones relacionadas con la salud.

El costo de la matrícula 2020-21 en Widener es de 47 mil 770 dólares, que equivalen a aproximadamente un millón 5 mil 120 pesos mexicanos. Al añadir otras tarifas estudiantiles y de servicios, el costo incrementa a casi 80 mil dólares al año.

Los estudiantes internacionales que buscan obtener la beca en Widener University deben enviar su solicitud para ingresar a la universidad antes del próximo 15 de enero en el sitio www.widener.edu.

Scholarship Alert! Check out @WidnerUniv’s scholarships! Their #YouAreWelcomeHere scholarship grants 50% off tuition to students who are dedicated to advancing intercultural learning. Apply by January 15, 2021! https://t.co/vlo6RXteF4 pic.twitter.com/Z6wDgOB6qb — EducationUSA Mexico (@EducationUSAMX) October 20, 2020

Requisitos para la beca en Widener University, en Pensilvania

- Ser estudiante internacional de nuevo ingreso de licenciatura.

- Demostrar interés en el intercambio cultural.

- Mostrar cualidades de liderazgo.

p