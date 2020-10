Universidad en Tennessee ofrece beca de matrícula completa

Una universidad situada en Tennessee, Estados Unidos, ofrece una beca que cubre el total del costo de la matrícula para los estudiantes internacionales de nuevo ingreso a licenciatura.

El costo de la matrícula 2020-21 en el Maryville College es de 35 mil 448 dólares, que equivale a aproximadamente 758 mil 542 pesos mexicanos, para el semestre de otoño y el de primavera.

Al añadir otras tarifas estudiantiles y de servicios, el costo incrementa a más de 48 mil dólares al año (1,027,140 MXN).

La ayuda económica de matrícula completa del Premio Internacional a la Diversidad de Maryville College es renovable hasta por los cuatro años de estudios, aunque no se incrementa la cantidad con el paso de los años.

El campus universitario se ubica en el centro de la ciudad de Maryville, en el condado de Blount. Esta institución privada destaca en carreras como ciencias biomédicas, negocios, marketing, ciencias sociales y en programas relacionados con la salud.

Los estudiantes internacionales que buscan obtener la beca de matrícula completa deben enviar su solicitud para ingresar a la universidad antes del 1 de marzode 2021 en el sitio www.apply.maryvillecollege.edu.

La universidad ofrece otros apoyos para los estudiantes del extranjero pero otorgan entre 15 y 25 mil dólares al año.

- Ser estudiante de nuevo ingreso de licenciatura

- Puntaje de 3.0 en GPA

- Tener un historial de “logros académicos sobresalientes y liderazgo”

- Presentar un ensayo de 300 a 500 palabras para exponer los argumentos para obtener la beca.

- Vivir en el campus durante los cuatro años de estudios.

- Presentar la solicitud de admisión antes del 1 de marzo

Los estudiantes extranjeros que quieran estudiar en esta universidad de Tennessee deben ingresar al portal web www.pdx.edu.

Para conservar la beca, los alumnos internacionales deberán mantener un puntaje mínimo de 3.0 en GPA, mantener el estatus de la visa F-1 para estudiantes y completar dos horas de servicio en el Centro de Embajadores Culturales de Educación Internacional.

Scholarship Alert! @MaryvilleC is offering one lucky student full-tuition. Their International Diversity Scholarship is their most prestigious scholarship for outstanding first-year int’l students. If this sounds interesting to you, learn more → https://t.co/znD62vmkrx pic.twitter.com/eZ2WAyfzpJ