﻿Universidad en Texas ofrece beca de 10 mil dólares para extranjeros

Una universidad ubicada en Texas, Estados Unidos, ofrece una beca de hasta 10 mil dólares al año para alumnos extranjeros.

La ayuda económica de la Universidad de Houston en Victoria se puede destinar para cubrir el costo de la matrícula y algunas tarifas estudiantiles. El resto de los gastos deben de ser cubiertos por el solicitante.

La institución pública se localiza en la ciudad de Victoria, a casi dos horas de Houston y de San Antonio, en Texas.

El costo de la matrícula 2020-21 en University of Houston-Victoria es de 2 mil 500 dólares (53,305 MXN) para los residentes del estado y de 7 mil 408 dólares (157,950 MXN) por 12 créditos. El precio puede variar al reducir o aumentar el número de créditos.

La institución cobra otras tarifas por alojamiento en el campus, servicios estudiantiles, acceso extendido, biblioteca, entre otras.

Los alumnos que buscan la beca al mérito internacional de 3 mil (63,965 MXN) a 10 mil dólares (213,217 MXN) deben enviar su solicitud antes del 15 de noviembre para el semestre de primavera y del 15 de junio para el de otoño, al sitio www.uhv.academicworks.com.

Además, la beca garantiza mil dólares para los estudiantes que viven en el campus en la ciudad de Victoria.

Scholarship Alert! The @UHVictoria is offering a merit-based scholarship that can reduce the total cost of attendance between USD $3000-$10,000 (two semesters). Learn more https://t.co/0CW2ll7CcW pic.twitter.com/Wh3znHpjxt