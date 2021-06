Universidad en Virginia lanza beca para estudiantes internacionales

La University of Mary Washington, en Estados Unidos, lanzó una beca para estudiantes internacionales que quieran cursar la licenciatura en el campus ubicado en el estado de Virginia.

La institución, localizada en la ciudad de Fredericksburg, otorga a los alumnos entre mil y 9 mil dólares por año de estudios.

La beca universitaria es renovable para tres años adicionales de licenciatura de los estudiantes que provienen de otros países.

La University of Mary Washington destaca en la formación de profesionistas en las áreas de Negocios, Marketing, Literatura, Humanidades, Psicología y Ciencias Sociales, de acuerdo con US News.

Además, los alumnos internacionales que quieren fortalecer el inglés como segundo idioma y no tienen el nivel necesario para ser admitidos pueden inscribirse en la Academia Internacional de Idiomas de Washington D.C.

