La Universidad Estatal de Iowa, en Estados Unidos, ofrece una beca de hasta 10 mil dólares para estudiantes extranjeros que aspiren a estudiar en su campus de la ciudad de Ames.



El apoyo económico que otorga esta institución pública se puede renovar para cada año de de estudios, hasta completar un total de ocho semestres o hasta que el alumno internacional obtenga su título, lo que ocurra primero.

La universidad del estado de Iowa es reconocida por la formación de estudiantes en carreras como agricultura, educación, ingeniería, negocios, marketing y ciencias biomédicas, según US News.

La beca universitaria el mérito internacional se ofrece por montos de entre 2 mil dólares (39,990 MXN) y 10 mil dólares (199,945 MXN).

La matrícula de licenciatura en la Universidad Estatal de Iowa tiene un costo de 12 mil 431 dólares por semestre (248,550 MXN), aunque la tarifa para los residentes del estado es de 4 mil 21 dólares (80,400 MXN).

#ScholarshipAlert! @IowaStateU is offering a scholarship to international freshmen and transfer students for Fall 2021. This renewable scholarship is up to $10,000 USD/year. Don’t delay! Complete the application by January 15 to be considered. https://t.co/PUec52qchd pic.twitter.com/ZnXqUbTty6