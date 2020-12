Una universidad de Filadelfia, en Pensilvania, ofrece una beca de 20 mil dólares para los estudiantes extranjeros que quieran cursar la licenciatura en su campus.



La ayuda económica que ofrece la Universidad de Temple se otorga como parte del programa You Are Welcome Here, para estudiantes internacionales. Está disponible para renovación por un periodo de hasta cuatro años.

La beca de 20 mil dólares (396,480 MXN) se otorga anualmente a dos alumenos internacionales que fueron admitidos para estudiar el primer año de una carrera universitaria en el campus de Filadelfia.

La Temple University destaca en la formación de profesionistas en ciencias biológicas, comunicación, periodismo, marketing, artes visuales, negocios y carreras relacionadas con la salud, de acuerdo con US News.

El costo de la matrícula de licenciatura 2020-2021 para residentes del estado de Pensilvania es de 16 mil 80 dólares (318,877 MXN) y de 28 mil 992 dólares (574,929 MXN) para estudiantes internacionales. Además, se debe sumar las tarifas de alojamiento y alimentos.

Los alumnos tienen hasta el 1 de febrero para solicitar la beca You Are Welcome Here en el sitio www.admissions.temple.edu.

Requisitos para la beca en Temple University

- No ser ciudadano o residente de Estados Unidos.

- Haber cursado el bachillerato en una institución fuera de la Unión Americana.

- Ser admitido como estudiante de licenciatura.

- Demostrar interés en actividades de intercambio cultural

- Presentar un ensayo o video en el que el alumno cuente sus habilidades y logros en su comunidad y cómo las aplicaría en sus estudios universitarios.

