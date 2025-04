El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha anunciado una actualización en su Manual de Políticas, aclarando que solo reconocerá dos sexos biológicos: masculino y femenino. Esta medida entró en vigor el 2 de abril de 2025.

La actualización se alinea con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, emitida el 20 de enero de 2025, titulada “Defender a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restaurar la verdad biológica en el gobierno federal”. Según Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), “esta política busca garantizar que las políticas del gobierno reflejen la realidad biológica y protejan la dignidad, seguridad y bienestar de las mujeres”.

Sin embargo, diversos organismos pro derechos señalan que la política de Donald Trump discrimina y violenta a la comunidad transgénero.

¿Cómo operará la nueva política de USCIS?

Bajo la nueva guía, USCIS considerará el sexo de una persona según lo indicado en el certificado de nacimiento emitido al momento del nacimiento o en una fecha cercana. En casos donde el certificado de nacimiento no indique claramente un sexo masculino o femenino, se utilizará lo que llaman “evidencia secundaria” para determinarlo.

“USCIS no denegará beneficios únicamente por discrepancias en el campo de sexo, pero no emitirá documentos oficiales con el campo de sexo en blanco ni con un sexo distinto al registrado en el certificado de nacimiento. Esto podría causar demoras en la adjudicación de beneficios si el solicitante no indica su sexo o presenta un sexo diferente al registrado oficialmente”, añaden.

Implementación inmediata de la política

USCIS anunció que la nueva política entra en vigor de inmediato y se aplica a todas las solicitudes de beneficios pendientes o presentadas a partir del 2 de abril de 2025. Esta actualización afecta los volúmenes 1, 11 y 12 del Manual de Políticas de USCIS y sustituye cualquier orientación anterior relacionada.

Los solicitantes que se identifiquen como no binarios o transgénero enfrentarán desafíos. Si su sexo en el certificado de nacimiento no coincide con su identidad de género actual, podrían experimentar demoras en la adjudicación de sus solicitudes.

La nueva política del USCIS que reconoce solo dos sexos biológicos, masculino y femenino, afectará varios trámites y formularios relacionados con beneficios migratorios. Algunos de los principales formularios que se verán afectados incluyen:

Formulario I-485: Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus. Este formulario es utilizado por los solicitantes que desean ajustar su estatus a residente permanente.

Formulario N-400: Solicitud de Naturalización. Este formulario es utilizado por los residentes permanentes que desean convertirse en ciudadanos estadounidenses.

Formulario I-130: Petición de Familiar Extranjero. Este formulario es utilizado por ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes para solicitar la residencia permanente para sus familiares.

Formulario I-765: Solicitud de Autorización de Empleo. Este formulario es utilizado por los solicitantes que desean obtener autorización para trabajar en los Estados Unidos.

Formulario I-539: Solicitud para Extender/Cambiar el Estatus de No Inmigrante. Este formulario es utilizado por los no inmigrantes que desean extender su estadía o cambiar su estatus en los Estados Unidos.

Formulario I-90: Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente. Este formulario es utilizado por los residentes permanentes que necesitan reemplazar su tarjeta de residencia.