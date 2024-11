Para obtener la visa americana de turista, es esencial demostrar que no tienes la intención de quedarte en Estados Unidos para trabajar o vivir. Durante la entrevista, los oficiales consulares buscan evidencias de “lazos fuertes” que te unan a tu país de origen, en este caso, México.

Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), un oficial consular puede negar la visa bajo la sección 214(b) si:

No demuestras ser elegible para la categoría de visa solicitada.

No demuestras que tu viaje es temporal ni que tienes lazos suficientemente fuertes con tu país de origen.

Pero, ¿qué se entiende por “lazos fuertes” con el país de origen? Las autoridades consulares consideran que tienes lazos fuertes cuando puedes demostrar que tienes razones convincentes para regresar a tu país después de tu viaje a Estados Unidos. Estos lazos pueden incluir tener familia, una casa, un trabajo o estar cursando estudios en México.

Durante las entrevistas de visa, los oficiales consulares evalúan cada solicitud de manera individual, considerando las circunstancias personales, los planes de viaje, los recursos financieros y los vínculos del solicitante fuera de Estados Unidos. Esta evaluación asegura que el solicitante regresará a su país después de una visita temporal.

Por lo tanto, es más probable que obtengas la visa si puedes demostrar que tienes un empleo estable, estás cursando una carrera universitaria a la que debes regresar, o posees propiedades y negocios que administrar en México.

En contraste, es posible que te nieguen la visa si no puedes demostrar la existencia de estos lazos, como en el caso de no estar estudiando ni trabajando, o no tener ingresos fijos.

¿Cómo demostrar que no quieres quedarte a vivir o trabajar en Estados Unidos?

Para demostrar que no tienes intención de quedarte a vivir o trabajar en Estados Unidos, es crucial llenar correctamente el formulario DS-160, ya que la entrevista del oficial consular se basará en la información que proporciones en él.

Al comenzar la entrevista, el oficial te pedirá la hoja de confirmación del DS-160 y te hará preguntas sobre lo que anotaste en el formulario. Por eso, es fundamental que desde el inicio detalles tus lazos fuertes con México, como tu empleo, salario, estudios y planes de viaje específicos.

Durante la entrevista, asegúrate de que tus respuestas sean claras, seguras y coincidan con lo que llenaste en el formulario. Si hay discrepancias, el oficial te hará más preguntas para aclararlas, lo que podría ponerte nervioso.

Si tu situación ha cambiado desde que llenaste el DS-160, lleva documentos que lo justifiquen. Por ejemplo, si antes estudiabas y ahora trabajas, presenta una constancia de trabajo.

Aunque es poco probable que el oficial consular te pida documentos adicionales durante la entrevista, es útil tenerlos a mano en caso de que la conversación se vuelva tensa y el oficial dude de tus intenciones. Aquí algunos documentos que pueden ayudarte:

Evidencia de empleo: Comprobantes de pago, credencial del trabajo, carta de un empleador, constancia laboral.

Evidencia de residencia: Comprobante de domicilio, pagos que especifiquen la dirección de tu casa.

Evidencia de recursos económicos: Estados de cuenta, ahorros, reportes de impuestos, afiliaciones a programas de asistencia.

Evidencia de asistencia a la escuela: Credencial de la escuela, constancia de inscripción, carta firmada por el director.

Evidencias de que solo vas a viajar: Detalla los sitios específicos que planeas visitar. Cuanto más detallado sea tu itinerario, mayores serán tus posibilidades de obtener la visa.

También puedes mencionar motivos específicos para regresar a México, como: “Trabajo en la empresa X y lidero uno de los proyectos más importantes que se ejecutará durante los próximos dos años”.

Proporcionar nombres y teléfonos de familiares también puede ser útil. Las autoridades temen que te quedes en Estados Unidos, pero puedes dar un teléfono donde puedan localizarte o el nombre de un familiar, siempre y cuando sea ciudadano. Si tu familiar es indocumentado, es mejor no mencionarlo.