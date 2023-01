Visa americana: ¿Qué son los CAS, cómo es la cita y dónde se ubican en México?

Tramitar una visa americana para viajar a Estados Unidos consiste de cinco pasos claves: 1) llenar el formulario DS-160, 2) hacer el pago y programar citas, 3) asistir a la cita en el CAS, 4) ir a la entrevista y 5) recoger la visa.

Una vez que se completó la solicitud DS-160, puedes usar el folio para generar una cuenta en la página https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv. Sigue el flujo hasta obtener las instrucciones para realizar el pago.

Cuando el sistema haya detectado el pago, podrás agendar tus citas en el CAS y la embajada o consulado. Recuerda programar tu cita en el CAS, al menos, dos días antes de la fecha en que irás a la entrevista.

A algunos solicitantes que renuevan su visa les será solo requerido acudir a una cita en el CAS y no necesitarán asistir a una cita en la Sección Consular. Estos son los casos de renovación sin entrevista y aplica para menores de 6 años, mayores de 80 o personas que renuevan antes de los 48 meses de vencimiento de su visa anterior.

¿Qué es el CAS y por qué se agenda una cita ahí?

El CAS es un Centro de Atención al Solicitante de visa. Aquí te tomarán los datos biométricos necesarios (huellas y fotografía) para que las autoridades estadounidenses comprueben tu identidad.

¿Qué documentos llevar a la cita del CAS?

1) Pasaporte mexicano vigente para viajar a Estados Unidos.

2) La página de confirmación de la forma DS-160.

3) Hoja de confirmación de la cita impresa.

Puedes entrar con tu celular apagado o no llevarlo. Los dispositivos USB, encendedores u objetos que puedan usarse como armas están prohibidos. Un oficial te revisará al entrar.

¿Cómo es la cita en el CAS?

Deberás llegar al menos 15 minutos de la hora de tu cita. Te formarán en una fila. Al llegar a un mostrador, te pedirán tu pasaporte y página de confirmación de la forma DS-160 para contrastar datos.

Después te indicarán a qué ventanilla pasar y deberás esperar tu turno. Cuando llegue, una persona te tomará una foto digital y pedirá que coloques tus huellas digitales en un escáner. Es todo, te devolverán tus documentos y darán instrucciones para tu cita de entrevista en la embajada o consulado.

Si tienes algún problema con tu solicitud DS-160, con tu pasaporte o trámite, te pasarán a una ventanilla especial para que te den instrucciones y lo solucionen antes de la entrevista de visa. Por eso es recomendable dejar unos días de espacio entre ambas citas.

Centros de Atención al Solicitante (CAS) en México

CAS Ciudad Juárez

Centro de Atención a Solicitante

Av. Paseo de la Victoria 3640 L-2,

Col. Partido Senecú,

Ciudad Juárez, Chihuahua, C.P. 32543

Lunes a Viernes - 7:00 a.m. a 5:00 p.m., Sábado - 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

CAS Guadalajara

Centro de Atención a Solicitante

Ave. Unión 210, esq. Ave. La Paz,

Col. Obrera Centro,

Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100

Lunes a Viernes - 7:00 a.m. a 5:00 p.m., Sábado - 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

CAS Hermosillo

Centro de Atención a Solicitante

Paseo Río Sonora Norte 76, Int. 201,

Col. Proyecto Río Sonora,

Hermosillo, Sonora, C.P. 83260,

La Gran Plaza

Lunes a Viernes - 8:00 a.m. a 6:00 p.m., Sábado - 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

CAS Matamoros

Centro de Atención a Solicitante

Avenida Las Rosas #70,

Col. Jardín,

Matamoros, Tamaulipas, C.P. 87330

Plaza Jardín

Lunes a Viernes - 7:00 a.m. a 5:00 p.m., Sábado - 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

CAS Mérida

Centro de Atención a Solicitante

Calle 66, #561D esq. Calle 69,

Col. Centro,

Mérida, Yucatán, C.P. 97000

Lunes a Viernes - 7:00 a.m. a 5:00 p.m., Sábado - 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

CAS Ciudad de México

Centro de Atención a Solicitante

Hamburgo #213, PB Anexo,

Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc,

Ciudad de México, México, C.P. 06600

Lunes a Viernes - 7:00 a.m. a 5:00 p.m., Sábado - 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

CAS Monterrey

Centro de Atención a Solicitante

Hidalgo #400-A Poniente,

Col. Centro,

Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000

El Sótano

Lunes a Jueves - 6:30 a.m. a 5:00 p.m., Viernes - 8:00 a.m. a 5:00 p.m., Sábado - 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

CAS Nogales

Centro de Atención a Solicitante

Reforma esq. con Periférico Luis Donaldo Colosio Murrieta,

Col. del Rosario,

Nogales, Sonora, C.P. 84000

Centro Corporativo Norte

Lunes a Viernes - 8:00 a.m. a 6:00 p.m., Sábado - 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

CAS Nuevo Laredo

Centro de Atención a Solicitante

Ave. Álvaro Obregón #3434,

Col. Jardín,

Nuevo Laredo, Tamaulipas, C.P. 88260

Lunes a Viernes - 6:30 a.m. a 5:00 p.m., Sábado - 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

CAS Tijuana

Centro de Atención a Solicitante

Blvd Agua Caliente #10470, local A,

Col. Revolución,

Tijuana, Baja California, C.P. 22015

Centro Comercial Barranquita

Lunes a Viernes - 6:00 a.m. a 4:00 p.m., Sábado - 6:00 a.m. a 12:00 p.m.