¡Viva México! 15 frases e imágenes para celebrar la Independencia de México

México celebra su aniversario de Independencia este 16 de septiembre, pero en todo el país se festeja desde el 15 con una ceremonia llamada “El Grito de Independencia”, donde se conmemora el llamado a la lucha que hizo Miguel Hidalgo y Costilla para que México dejara de ser una colonia de España.

Los mexicanos suelen celebrar el Día de la Independencia con reuniones donde abunda la comida mexicana y los antojitos: pozole, tostadas, tamales, tortas, taquitos, chalupas y mucho, pero mucho tequila. Algunos dan El Grito de ¡Viva México! en las plazas de sus comunidades y otros ven por televisión el que se organiza en la capital mexicana.

Los festejos no tienen fronteras y llegan a cualquier rincón del mundo donde haya mexicanos. En Estados Unidos hay celebraciones en los consulados y puntos de reunión estratégicos.

Aunque México es un país que padece en muchos frentes, su gente siempre es cálida, divertida y sobran las razones para festejar la riqueza cultural y natural del país.

A continuación, algunas frases para destacar tu orgullo mexicano.

1. México no se explica; en México se cree, con furia, con pasión, con desaliento. –Carlos Fuentes.

2. De ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas. – Salvador Dalí.

3. Como México, no hay dos. – José Guízar.

4. Los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana. – Chavela Vargas.

5. México lindo y querido, si muero lejos de ti… Que digan que estoy dormido… Y que me traigan aquí. – Jesús Ramírez Monge.

Foto: Canva

6. No amo mi patria. Su fulgor abstracto es inasible. Pero (aunque suene mal) / daría la vida por diez lugares suyos, ciertas gentes, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas (y tres o cuatro ríos). – José Emilio Pacheco.

7. México, creo en ti, porque eres el alto de mi marcha y el punto de partida de mi impulso. – Ricardo López Méndez.

8. Del México que yo hablo es el que atraviesa por situaciones difíciles, pero encuentra una salida. – Laura Esquivel.

9. México, para mí, representa el amor, la paz y todo aquello que es magnífico y maravilloso en el mundo. – Juan O’Gorman.

10. Todo en México tiene para mí una fuerza secreta que me seduce. Su tradición y su esperanza en el futuro, la vida de su pueblo, la riqueza de su paisaje. – Alfredo Zalce.

11. Soy muy mexicano. No tiene remedio. En donde he estado, lo que me alimenta es México.– Rufino Tamayo.

Foto: Canva

12. Estos mayos y abriles se alargan hasta octubre. Todo el Valle de México de colores se cubre y hay en su poesía de otoñal primavera un largo sentimiento de esperanza que espera. – Carlos Pellicer.

13. Porque soy mexicano.– Guillermo del Toro.

14. La patria es primero.– Vicente Guerrero.

15. Morir es nada cuando por la patria se muere.– José María Morelos y Pavón.

Foto: Canva

Foto: iStock

Foto: iStock

Foto: iS