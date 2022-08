Working Holiday, el programa con el que puedes trabajar mientras viajas por Canadá

Canadá tiene diferentes programas de trabajo para extranjeros y cuenta con una especial con el que los jóvenes pueden laborar mientras viajan por el país.

Esta experiencia de empleo tiene el nombre Working Holiday y forma parte del programa International Experience Canada, con el que los extranjeros pueden laborar temporalmente en la nación.

Este programa también cuenta con otras experiencias, como International Co-op, para estudiantes que quieren hacer una pasantía en Canadá, y Young professionals, exclusiva para profesionistas con un diploma o título de licenciatura que tienen una oferta laboral en el país.

Dentro de International Experience Canadá, Working Holiday es la única categoría para la que no se requiere una oferta de trabajo para ingresar.

En cualquier modalidad, la estancia máxima en el país es de dos años. Pero el programa es limitado y los mexicanos sólo pueden participar dos veces, con una espera de tres años entre cada estancia.

Los jóvenes extranjeros pueden laborar en empleos de áreas como la hotelería, el turismo, salud, ciencia, leyes, educación, comunicaciones y comercio.

A Working Holiday pueden ingresar las personas que quieren trabajar para más de un empleador, pero todavía no tienen una oferta de trabajo en Canadá.

A través de esta modalidad, los jóvenes adquieren un permiso de trabajo abierto, con el que pueden trabajar en casi cualquier lugar.

Una de las desventajas del programa es que las personas es que no pueden viajar con su pareja o con un dependiente económico para pasar su estancia en Canadá.

#DYK? International Experience Canada gives Canadians aged 18 to 35 the opportunity to live and work abroad in one of over 30 countries and territories. Learn how you could have the adventure of a lifetime: https://t.co/BMM5syY5jG pic.twitter.com/xsyyS2Gr8a