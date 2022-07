5 consejos de superación que Bill Gates da a los jóvenes

Bill Gates, el quinto hombre más rico del mudo de acuerdo con estimaciones de tiempo real de Forbes, tiene preocupaciones severas por el futuro y cree firmemente que la responsabilidad de crear uno fuerte y exitoso es de las actuales generaciones.

Es por eso que está comprometido con los jóvenes para guiarlos en sus caminos hacia la adultez y dentro del hábito personal como laboral desde su perspectiva y experiencia, haciendo hincapié que la escuela es esencial para la superación.

Aunque el hombre desertó de Harvard, con el paso de las décadas ha demostrado que para él fue un decisión inteligente debido a que se convirtió en uno de los empresarios más poderosos del mundo a su manera, claro ejemplo es su valor neto de $108.4 mil millones de dólares.

“Aunque dejé la universidad y tuve la suerte de seguir una carrera en software, obtener un título es un camino mucho más seguro hacia el éxito”, escribió Gates en su blog en 2015 .

“Los graduados universitarios tienen más probabilidades de encontrar un trabajo gratificante, obtener mayores ingresos e incluso, según muestra la evidencia, vivir vidas más saludables que si no tuvieran títulos. También brindan capacitación y habilidades a la fuerza laboral estadounidense, lo que ayuda a que nuestra economía crezca y se mantenga competitiva. Eso beneficia a todos”, agregó.

En un mensaje que dejó en Twitter, el fundador de Microsoft aconsejó a los estudiantes rodearse de personas que les sumen a su vida, “que te desafíen y te impulsen a ser tu mejor yo”.

Esta idea la comparte con Warren Buffett, quien destaca que las personas son una gran influencia y una guía en la vida, en especial cuando son un ejemplo a seguir.

“Te moverás en la dirección de las personas con las que te asocias. Por lo tanto, es importante asociarse con personas que son mejores que uno mismo”, dice Buffett.

7/ Meanwhile, surround yourself with people who challenge you, teach you, and push you to be your best self. As @MelindaGates does for me.