¿Te gustan los autos eléctricos? ¿Crees que Tesla es el único fabricante de vehículos de este tipo? Tal vez cambies de opinión cuando te enteres y conozcas todos los detalles sobre el nuevo auto eléctrico que próximamente lanzará Claudia Sheinbaum: se llama Olinia y contará con una serie de características que lo distinguirán de la mayoría. Te contamos todos los detalles y el precio en el que podrías comprarlo.

Quizás le digas “adiós” a la empresa de Elon Musk y hola a Olinia, el auto eléctrico que será fabricado por jóvenes mexicanos. En la lista de compromisos que anunció Claudia Sheinbaum el día de su toma de protesta, mencionó entre los acuerdos el Programa de Desarrollo Tecnológico, el cual busca la innovación de proyectos para beneficio de los mexicanos, entre los que destaca la creación de este tipo de vehículos.

Durante ele evento que realizó en el Zócalo capitalino el pasado 1 de octubre, la presidenta destacó el impulso de Olinia, un auto eléctrico mexicano que aseguró se venderá a un costo accesible para todos los mexicanos.

¿Qué significa Olinia?

El auto eléctrico mexicano que lanzará Claudia Sheinbaum se llama Olinia y su significado es “moverse” en náhuatl. Dicho vehículo será presentado como una alternativa a otras opciones existentes en el mercado, como Tesla o BYD.

Características de Olinia, auto eléctrico mexicano que lanzará Sheinbaum

Hasta el momento, la presidenta sólo reveló algunos detalles de cómo será Olinia, el auto eléctrico; entre lo que mencionó está:

Tamaño : será un auto pequeño 100% eléctrico, sin especificar si tendrá dos o cuatro puertas.

: será un auto pequeño 100% eléctrico, sin especificar si tendrá dos o cuatro puertas. Producción de Litio : contará con batería de este material (litio) que será extraído del territorio nacional.

: contará con batería de este material (litio) que será extraído del territorio nacional. Diseño: será fabricado por jóvenes expertos en el ámbito automotriz: además, se informó que será elaborado y ensamblado en México.

“Ya hemos estado trabajando: produciremos el Olinia, que significa ‘moverse’ en náhuatl, un pequeño auto de acceso popular 100% eléctrico, 100% diseñado por jóvenes mexicanos y mexicanas, y ensamblado totalmente en nuestro país”, señaló Sheinbaum en el punto 34 de los 100 compromisos de gobierno para los próximos seis años.

¿Cuál es el precio de Olinia, auto eléctrico que lanzará Claudia Sheinbaum?

Hasta el momento, no se ha revelado el precio que tendrá el auto eléctrico Olinia, pero se espera que su costo no sea muy elevado, en comparación con otras marcas. No obstante, es importante considerar que vehículos de ese tipo tienen un precio de alrededor de entre $770,000 a $880,000 pesos. No hay fecha de lanzamiento de este nuevo y moderno auto mexicano.