Así cuida su dinero el multimillonario Warren Buffett

Warren Buffett, el quinto hombre más rico del mundo de acuerdo con estimaciones de Forbes, ha construido su imperio multimillonario gracias a las inteligentes inversiones que ha hecho por décadas, pero también por el hábito de ahorro con el que creció.

A diferencia de otros multimillonarios y gurús financieros, a sus 91 años, el empresario ha tenido una vida simple, sin tantos lujos, con disciplina financiera y pensando siempre en el futuro y posibles crisis económicas que podrían afectar sus negocios.

Durante una reunión de accionistas de Berkshire Hathaway, empresa que dirige y posee más de 60 empresas de diferente índole, el conocido como Oráculo de Omaha reconoció la inflación como uno de los principales problemas de la economía, que “estafa a casi todos”.

Buffett señala que una de las formas de proteger la economía personal ante la inflación o crisis económicas similares es el ahorro, la administración correcta de fondos, así como los gastos inteligentes.

Lo anterior es lo que le ha ayudado para llegar a donde está ahora económicamente y como gurú de inversiones para decenas de empresas jóvenes.

“No ahorre lo que queda después de gastar, sino gaste lo que queda después de ahorrar”, recomienda Buffett.

Esto es lo que hace para ahorrar y cuidar su fortuna de $97 mil millones de dólares a tiempo real, según Forbes.

Vive en la misma casa desde 1958

El hombre ha vivido en la misma casa desde hace más de 60 años. Originalmente pagó $31 mil 500 dólares por su propiedad en Omaha, Nebraska, casi $318 mil 600 actuales.

Un beneficio de la casa es que es de gran tamaño, con todos los espacios que podría necesitar un millonario que lleva una vida sencilla. Con el paso de los años, ha tenido renovaciones básicas y se le ha instalado equipo de seguridad.

En una carta a inversionistas dijo que su casa ha sido la tercera inversión más importante que ha hecho en su vida.

Utiliza cupones de descuento u ofertas

Como buen fanático y cazador de ofertas, el empresario recolecta cupones de descuentos. En la década de los 90 viajó a Hong Kong junto a Bill Gates y ambos desayunaron en un McDonald's con puros cupones recortados del periódico.

Siempre compra en efectivo, no a crédito

En una entrevista con Yahoo finanzas, el multimillonario destacó que paga con efectivo siempre y no usa tarjeta de crédito "para no gastar el dinero que no tiene", además es sencillo y no genera más gastos con intereses o comisiones.

Hace lo que ama

En una carta a accionistas, el gurú instó a los universitarios a hacer lo que aman, de esta forma disfrutarán su de lo que hacen, no lo sentirán como trabajo y ganarán con gusto el dinero y les rendirá mejor.

Compra hasta autos en ofertas

Si bien millonarios y multimillonarios invierten gran parte de sus fortunas en colecciones de autos modernos e incluso modelos antiguos con valores millonarios, Warren ha apostado por años en invertir en autos con precios reducidos que se ajusten a sus necesidades y que no requieran ser cambiados con frecuencia.

No gasta en lujosas marcas

Al igual que con los autos, prefiere no gastar en grandes marcas como de diseñador de lujo, artículos en tendencia o que requieran inversiones importantes, a más que sea una empresa claro está.

Hasta 2020 usó un teléfono plegable antiguo por un modelo reciente, no necesariamente nuevo de Apple.

Sus comidas son baratas y sencillas

Con el dinero que tiene bien podría tener un chef personal que cobre una fortuna por sus servicios, pero el empresario ha dicho varias veces que en realidad no come platillos caros y super elaborados.

En cambio, gasta casi $4 dólares en su almuerzo todos los días con alimentos como una hamburguesa y un refresco o bien una galleta de tocino con huevo y queso, según especificó en el documental de HBO Becoming Warren Buffett.