La Beca para el Bienestar Benito Juárez es uno de los apoyos sociales más importantes y característicos de la actual administración del Gobierno Federal.

Para pedir la ayuda económica, las familias de los estudiantes que más lo necesitan deben llenar la Cédula de Solicitud de Incorporación en Línea (CSI), que es la “única herramienta” con la que se puede acceder a las becas. Aquí te explicamos lo que debes hacer para obtener la beca si tu hija, hijo o hijos son menores de 18 años y estudiantes de educación básica.

¿Quién puede obtener la Beca Benito Juárez?

Las beneficiarias de la beca pueden ser las familias de todos aquellos estudiantes menores de 18 años que formen parte de las más de 68 mil escuelas de Educación Básica en la República Mexicana, ya sea preescolar, primaria o secundaria.

Estas instituciones deben estar ubicadas en localidades de media y baja marginación para que sus estudiantes tengan preferencia de elegibilidad.

Lista de las 𝟲𝟴 𝗠𝗜𝗟 𝗘𝗦𝗖𝗨𝗘𝗟𝗔𝗦 prioritarias de #EducaciónBásica para solicitar una beca durante enero👧👦



Revisa si la escuela donde estudian tus hijas, hijos o menores a tu cuidado está incluida y llena una #CSI en Línea.



Entra a esta página: https://t.co/YRYXYvtMUm

¿Cuánto paga la Beca Benito Juárez?

A los estudiantes de educación básica, la beca reparte 920 pesos mensuales, el monto total que se paga en los 10 meses considerados de la beca es de 9 mil 200.

El pago no se hace en una sola exhibición. De hecho, la beca hace un primer pago de 5 mil 520, que es el equivalente a seis meses de beca; posteriormente hace un segundo pago de 3 mil 860 equivalente a cuatro meses.

¿Cuáles son los requisitos para pedir la Beca Benito Juárez?

Tener bajos ingresos, esto significa que los recursos con los que cuenta la familia son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Estar inscritas o inscritos en escuelas públicas de modalidad escolarizada ubicadas en localidades prioritarias. Las escuelas consideradas para el apoyo pueden ser buscadas en este enlace buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas ingresando la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde estudia el solicitante.

ingresando la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde estudia el solicitante. Llenar en casa la Cédula de Solicitud de Incorporación en Línea (CSI) sólo si la institución cumple con los requerimientos.

Se necesita tener a la mano los siguientes requisitos para llenar la CSI, cabe destacar que se hace en línea desde casa, con una buena conexión a internet para evitar complicaciones:

Única de Registro de Población (CURP) del menor

Comprobante de Domicilio

Número de Teléfono

Correo electrónico

Cabe destacar que el llenado de la CSI sólo se debe hacer una vez, es decir, el llenado se hace por familia, no por cada hijo estudiante. En caso de que se haga por cada hijo, los registros duplicados no serán válidos y no se considerarán para la beca.

Cuando se llene la CSI, el sistema arrojará un folio que servirá para darle seguimiento a la solicitud de la beca.

El programa del apoyo económico enviará un correo electrónico a los solicitantes para notificar los resultados del proceso de inscripción.

En caso de que los resultados sean favorables para los solicitantes, se agendará una cita con la documentación completa y en buen estado, el día y la hora y en la oficina que se indique en el correo electrónico proporcionado en el llenado de la CSI.

¿Cuándo se hace el registro de la Beca Benito Juárez?

Por el momento el registro está cerrado, pero podría abrirse durante septiembre, de acuerdo con el periodo abierto en septiembre de 2023. ¡Toma nota y qué no se te pase!