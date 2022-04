Bullying y abusos de su padre; la difícil infancia de Elon Musk (el más rico del mundo)

Elon Musk es el fundador de una de las empresas tecnológicas más valiosas e importantes de los últimos años, Tesla, y de otras que están en el camino de la innovación como SpaceX y sus labores con la NASA.

Además, es la persona más rica del mundo actualmente, con un valor total de $219 mil millones de dólares, según las recientes estimaciones de los multimillonarios 2022 de Forbes.

Si bien ostenta una impresionante fortuna y éxito que día a día crece gracias a su talento en los negocios e innovación científica, el ascenso de Elon a lo que es ahora no fue fácil.

Nació en Pretoria, Sudáfrica como el hermano mayor de Kimbal y Tosca Musk.

Cuando era un niño, el multimillonario era "torpe" y amante de los libros que le hacían interesarse en las computadoras y en la ciencia ficción, según señala Ashlee Vance en el libro Elon Musk: Tesla SpaceX and the Quest for a Fantastic Future.

Por su parte, lidiaba con un padre emocionalmente abusador que los castigaba y regañaba durante más de cuatro horas cuando hacían algo que no le parecía. También era un niño acosado en la escuela, de hecho, según el Washington Post, sus compañeros lo empujaron una vez escaleras abajo y lo golpearon brutalmente hasta enviarlo al hospital.

El maltrato de su padre y el constante bullying escolar hizo que Elon buscara la forma de mudarse a Canadá y Estados Unidos para estudiar la universidad y continuar con sus estudios posgrados.

Cuando llegó a Estados Unidos se dio cuenta que podía vivir bien con poco dinero y lo necesario cada día.

En una entrevista en StarTalk Radio, Musk reveló que había momentos en el que se mantenía con un dólar por día, comprando alimentos al por mayor en el supermercado como perros calientes y naranjas aunque llegaba a hartarse de la misma comida por días.

La educación y crianza ha sido relevante para el presente de Musk. De acuerdo con su madre, Maye Musk, para que Elon y sus hermanos Kimbal y Tosca alcanzaran el éxito, desde pequeños les inculcó el trabajo duro y dejó que hicieran sus sueños realidad a su manera.

De hecho, Elon y sus hermanos viajaban a las zonas ricas de Pretoria para vender chocolates caseros en cada puerta. Según Kimbal, en una entrevista con CNBC, Elon sacaba buenas ganancias cuando vendía los chocolates y otros dulces a un precio de hasta 20 veces superior a lo que había invertido en la elaboración.

Maye hizo que sus hijos se inspiraran en ella y en el trabajo a temprana edad para que se prepararan para el futuro y eligieran lo que querían hacer, según dijo en su libro A Woman Makes a Plan.

Maye comenzó a trabajar con sus padres en su clínica cuando tenía 12 años como recepcionista, mensajera, asistente y más. Esto la inspiró para enseñarle a sus hijos que estaba bien trabajar desde joven, incluso los llevaba a trabajar consigo cuando ella fundó su propia clínica de nutrición.

Asimismo, dijo que crió a Elon y a sus hermanos según la forma en que ella fue criada por sus padres, para “que fueran independientes, amables, honestos, considerados y educados. Les enseñé la importancia de trabajar duro y hacer cosas buenas”.

Agregó que sus infancias no estuvieron llenas de mimos, pero tampoco de regaños por parte de ella y que dejó que de ellos dependiera su educación académica y logros. “Nunca les dije qué estudiar. No revisé su tarea; esa era su responsabilidad”.

En un tweet, Maye Musk reveló el grado de inteligencia del ahora hombre más rico del mundo desde que era un niño.

Según los informes, la prueba de aptitud de programación de computadoras fue a nivel universitario y fue hecha en la Universidad de Pretoria en Sudáfrica.

.⁦⁦@elonmusk⁩ I found your computer aptitude test from when you were 17. If I remember correctly, they had to retest you because they had never seen such a high score. No wonder you are such a brilliant engineer. #ProudMom pic.twitter.com/7sGxAvLF4r