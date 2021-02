Cheque de estímulo. ¿Cómo reclamar los pagos faltantes?

El tercer cheque de estímulo se está cocinando en el Congreso, con la propuesta de Joe Biden de $1.9 mil millones de dólares destinados a ayudar a las personas más afectadas por la pandemia en Estados Unidos como el plan con más posibilidades de ser aprobado.

En tanto, los estadounidenses calificados ya recibieron sus dos primeros pagos, uno bajo el nombre de Ley CARES en abril del año pasado por $1,200 y el segundo como un pago de rescate que llegó en diciembre con montos de hasta $600 por persona y $600 por dependiente.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) terminó con los pagos a inicios de febrero, aunque no todas las personas elegibles lo recibieron, ya sea por errores del IRS, por embargos accidentales, pérdidas de cheques o por falta de declaraciones de impuestos.

El pasado 12 de febrero el IRS comenzó a recopilar y procesar las declaraciones de impuestos de 2020.

Para recuperar el dinero de los cheques de estímulo, así como para hacer las declaraciones faltantes con ingresos menores a los $72 mil dólares por año, la organización puso a disposición de los contribuyentes la herramienta Free File.

Para reclamar los controles de estímulo faltantes, es necesario completar la sección Crédito de reembolso de recuperación de la declaración que se encuentra después de haber ingresado la información personal del contribuyente.

#IRS: All first and second Economic Impact Payments have been issued. If you didn't receive a payment or didn’t receive the full amount of a payment, you may be eligible to claim the Recovery Rebate Credit when you file a 2020 tax return. https://t.co/XLpNHgm2vU #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/50XeST6tFh