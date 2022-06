Cheque de estímulo. ¿Quién puede recibir el ‘alivio a la inflación’ de $1050 dólares?

A medida que los precios de productos y servicios básicos aumentan debido a la inflación que está dominando la economía de Estados Unidos, los residentes se han visto afectados porque sus salarios ya no les alcanza.

Es por eso que en California, el gobernador Gavin Newsom y los legisladores estatales repartirán un nuevo cheque de estímulo, con un valor de hasta $1050 dólares, que apoyará a sus recientes con los gastos básicos del hogar, desde pagos de alquiler, hasta alimentos y pago de facturas de servicios públicos.

Los cheques de alivio a la inflación pertenecen al paquete de ayuda estatal de $17 mil millones de dólares que, además, suspenderá el impuesto estatal sobre las ventas de combustible diesel y dará ayuda adicional para gastos de alquiler.

El dinero es un cúmulo seleccionado del superávit presupuestario que se repartirá como reembolso de impuestos.

“¡Tenemos un acuerdo con la legislatura sobre el presupuesto de California! Este presupuesto toma medidas inmediatas para devolver $$ a millones que están lidiando con la inflación global y el aumento de los costos mientras enfrentan algunos de los mayores desafíos de nuestro tiempo”, anunció la Oficina del Gobernador de California.

Tienen como objetivo ayudar a los residentes a “enfrentar la inflación global y el aumento de los precios de todo, desde la gasolina hasta los combustibles”.

Además de los altos costos en necesidades básicas, las autoridades del estado consideraron los precios a la alza de la gasolina, ya que California es uno de los estados con las tarifas por galón más altas del país, cerca del 30 por ciento más que el promedio nacional.

A inicios del año, Newson propuso enviar cheques de hasta $400 dólares por vehículo para los residentes que tuvieran al menos dos carros, pero los legisladores apostaron por crear un plan que apoye a personas que ganen menos con más dinero.

Con este nuevo plan, el dinero será enviado a los residentes que lo requieran en función a sus ingresos anuales, el tamaño del hogar y el estatus de contribuyentes de cada residente.

Los residentes de bajos ingresos recibirán más dinero en cada cheque, dijo la Oficina del Gobernador.

$17 billion in inflation relief is going back to Californians!



Tax refunds, direct payments, state sales tax on diesel suspended, money for rent, money for utility bills & more. pic.twitter.com/pVg8a8out0