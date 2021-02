Cheque de estímulo. ¿Quiénes recibirán los $600 en California?

Los legisladores de California acaban de aprobar un nuevo paquete de estímulo para ayudar económicamente a los californianos más afectados por la pandemia de coronavirus y el desempleo que ha dejado.

El nuevo cheque de estímulo pertenece al paquete de $9.6 mil millones de dólares y está destinado a personas con ingresos más bajos del estado. El apoyo será enviado de forma independiente a los dos primeros cheques enviados por el gobierno federal, así como del tercer cheque de hasta $1,400 en el que el Congreso está trabajando.

La ya convertida en ley llamada Acuerdo de Acción Inmediata, fue anunciada por el gobernador Gavin Newson como una versión modificada de un plan previo que había presentado en enero llamado Estímulo de Golden State.

La ley enviará 5.7 millones de pagos a californianos de bajos ingresos. Estos residentes serán los elegibles:

- Personas que califican para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo estatal, incluidas aquellas con ingresos anuales inferiores a $30 mil dólares y familias indocumentadas y de estatus mixto.

- Personas con identificación fiscal individual o ITIN que fueron excluidas de los dos primeros cheques federales.

- Hogares inscritos al programa de asistencia pública CalWorks.

- Destinatarios del Seguro de Discapacidad del Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI/SSP).

- Destinatarios del Programa de Asistencia en Efectivo para Inmigrantes o CAPI.

