Cómo responder las preguntas más difíciles en una entrevista de trabajo

La red social de perfiles profesionales LinkedIn reveló que el 54% de las personas que buscan empleo en su plataforma califican la fase de una entrevista de trabajo “de moderada a desafiante”.

Las entrevistas son decisivas y preocupantes porque son el puente entre el desempleo y obtener el trabajo deseado.

Con una extensa base de datos, recopilaron las preguntas más difíciles, según los usuarios. Expertos en Recursos Humanos de LinkedIn aconsejan respuestas que puedes dar a ellas para tener una entrevista exitosa. ¡Toma nota!

1. “Háblame de ti”

Esta frase provoca incertidumbre entre quienes buscan empleo porque es muy general y no saben por dónde empezar.

Jenny Foss, estratega de búsqueda de empleo, sugiere revisar la descripción del trabajo con anticipación para describir fortalezas acordes con el puesto. Por ejemplo, si buscan una enfermera, será bueno describirse como una persona paciente y responsable.

2. “¿Cuál es tu mayor debilidad?”

Nadie quiere responder algo que lo deje fuera, entonces, ¿qué hacer? Gene Finley, gerente de contratación, sugiere “no elegir una debilidad que lo pueda descalificar de la función”. Si buscan un editor, será terrible describirse como una persona con “falta de atención a los detalles”.

Di algo auténtico, pero explica qué estás haciendo para mejorar. Por ejemplo: “Me cuesta trabajo hablar inglés, pero voy a cursos sabatinos para mejorar mi comprensión”.

3. “¿Por qué deberíamos contratarte?”

Responder a esta pregunta sin parecer soberbio es difícil. Joey Zumaya dijo a Blair Decembrele de LinkedIn que lo mejor es enlistar tres o cuatro características que demuestren que estás calificado para el trabajo.

Cita resultados que has tenido en otras empresas, cursos que respaldan tu trayectoria y elogios que te han dado otras personas. “El reclutador debe ser capaz de imaginar lo que puedes aportar a la empresa”, apuntan.

4. “Si les preguntáramos, ¿qué dirían tus compañeros de trabajo sobre ti?

Jenny Foss sugiere resaltar una habilidad que se relacione con el puesto que buscas y contar una anécdota rápida que la refuerce. Por ejemplo, si piden un gerente: “Soy un líder que sabe escuchar a los demás. Cuando estuve a cargo del proyecto “X”, organicé reuniones para escuchar propuestas del equipo antes de tomar una decisión”. Confía en ti cuando hables. Está bien brillar.

5. “Háblame de una ocasión en la que hayas fallado o cometido un error”

¿Cómo responder a esto? La estratega Linda Raynier dice que debes “usar una historia convincente y honesta, explicando por qué fue un error, lo que aprendiste y los pasos que has tomado para no volver a repetirlo”.

No digas que no has cometido errores, parecerá poco honesto.

NOTA: Nunca te presentes a una entrevista de trabajo sin saber el nombre de la empresa y las actividades que se realizan ahí. Lee con atención el perfil del puesto para dar respuestas acordes. Si puedes saber el nombre y trayectoria de tu entrevistador será mejor. La información será clave para tener éxito.