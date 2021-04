Consulado de Estados Unidos alerta por fraude en visas de trabajo

El Consulado de Estados Unidos en Monterrey alertó en sus redes sociales sobre un fraude que involucra ofertas de visas de trabajo.

El reclutador, quien en realidad es un estafador, pide depositar $10,000 pesos como pago inicial para obtener una visa de trabajo e ir a laborar a la cosecha de zanahorias en California por 6 meses.

Personal del consulado advierte a los mexicanos que esta oferta no es real porque la compañía no tiene una petición aprobada por del Departamento de Trabajo y no existen citas para los trabajadores en Monterrey la semana entrante.

“El reclutador envía documentos con logos del gobierno americano como prueba de que el trabajador ha sido aprobado para el trámite de la visa. En la realidad, el consulado NO informa al trabajador los resultados de la solicitud por medio de una carta enviada electrónicamente”, agrega.

En su modus operandi el defraudador pide depositar los $10,000 pesos a una cuenta personal para el pago de la visa. Debes tener cuidado de no hacer pagos de visa a ninguna cuenta personal. La visa de trabajo cuesta el equivalente a $190 dólares y el pago de derechos se realiza en una cuenta de Citibanamex, 023-3047007, o la Scotiabank 4244, a nombre de CSRA México.

“Los pagos se hacen directamente en las ventanillas del banco o bien por transferencia electrónica. No se realizan pagos en tiendas de conveniencia, farmacias o supermercados”, advierten.

U.S. Consulate Monterrey desea alertar sobre un posible fraude de visas. El fraude involucra una oferta de trabajo con... Publicado por U.S. Consulate Monterrey en Jueves, 8 de abril de 2021

¿Cómo saber si fuiste víctima de fraude de visa?

Según el consulado en Monterrey, estas son algunas señales que tu oferta de trabajo es ilegítima son:

1) El reclutador cambia constantemente la fecha de la cita en el Consulado o la fecha de salida hacia Estados Unidos.

2) El reclutador no puede explicar claramente los costos de aplicación.

3) El reclutador no proporciona detalles sobre el trabajo (nombre de la empresa, ciudad y estado del sitio de trabajo, lista de responsabilidades laborales, información de su salario, duración del contrato).

Toma en cuenta que el fomato de solicitud es gratuito y que ningún pago garantiza una visa.

Si quieres denunciar una sospecha, fraude o abuso de visa H-2B, repórtalo a las autoridades a este correo: [email protected] o en Monterrey al [email protected].

¿Cómo se obtiene una visa de trabajo?

El gobierno de Estados Unidos cuenta con el programa de visas H-2A y H-2B para que las empresas puedan contratar legal y temporalmente a trabajadores extranjeros que realicen actividades de agricultura, jardinería, construcción o limpieza.

Estas visas sólo son otorgadas por el gobierno con base en peticiones de empresas. Es decir, el primer paso es encontrar una empresa estadounidense que esté contratando trabajadores extranjeros.

El gobierno no tiene una página de oferta de empleos, puedes buscar con agentes locales de visas o en ferias de empleo. Acércate a los gobiernos locales y estatales de México para ver si saben de alguna oferta.

Si ya encontraste un empleador, asegúrate de que el contrato sea válido. El consulado de Estados Unidos en Monterrey señala que puedes verificar la legitimidad de la petición poniéndote “en contacto con la Unidad de Prevención de Fraudes llamando de manera anónima al 800-108-4724 o por correo electrónico a [email protected]”.