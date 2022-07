¿Cuánto gana un bombero en Estados Unidos? ¿Hay vacantes?

Los bomberos arriesgan día a día sus vidas para proteger a los ciudadanos, así que en Estados Unidos se procura otorgarles un salario digno por sus laboresm especialmente en regiones con altas tasas de incendios.

De acuerdo con un estudio del Departamento de Trabajo federal, hay una gran brecha de género en esta ocupación, ya que el 95.6 por ciento de los bomberos en el país corresponde a hombres.

Para dedicarse a esta actividad, generalmente se requiere terminar el bachillerato y recibir una capacitación en una escuela de bomberos, así como en servicios médicos de emergencia. También se requiere tener una gran condición física y aprobar exámenes médicos.

El Departamento de Trabajo estima que el número de empleos en este sector incrementará 8 por ciento para 2030, con un promedio de 27 mil nuevos puestos cada año.

De acuerdo con la plataforma Glassdoor, el sueldo promedio de un bombero en México es de 12 mil 327 pesos al mes. En Estados Unidos, estos trabajadores dedicados a los servicios de emergencia tienen un salario promedio de 26.59 dólares (534 MXN) por hora trabajada. Si se toma en cuenta que ganan aproximadamente 55 mil 290 dólares (1,111,329 MXN) al año, al mes reciben 4 mil 607 dólares (92,610 MXN).

Los mejores salarios para los bomberos se encuentran en la industria de fabricación de productos aeroespaciales, en hospitales de medicina general, en universidades y en instalaciones de servicios de asistencia.

