¿Cuánto gana un bombero por hora en Estados Unidos?

Los bomberos arriesgan su vida a diario para salvar a las personas y controlar los incendios que se registran en los Estados Unidos, por lo que son recompensados con sueldos de casi el doble del salario mínimo en la mayoría de los estados.

Las labores de los elementos del personal de los cuerpos de bomberos locales incluyen apagar incendios, ayudar en casos de desastre, responder a emergencias con materiales peligrosos, dar primeros auxilios y realizar labores de búsqueda y rescate.

El salario promedio para este oficio es de 26.27 dólares (549 MXN) por hora, es decir, 54 mil 650 dólares al año (1,141,099 MXN), aunque el sueldo cambia de acuerdo con la región en la que se labora.

Los bomberos generalmente requieren haberse graduado del bachillerato y requieren de una capacitación especial, certificaciones y completar exámenes físicos y escritos, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales.

En esta actividad se tienen jornadas hasta de 24 horas, en donde deben permanecer en guardia en las estaciones para cuando se presente una emergencia.

California, el estado más afectado cada año por los incendios forestales, es la región que concentra el mayor número de bomberos, con más de 33 mil vulcanos, y cuenta con los mejores salarios de todo el país

En el “estado dorado”, los bomberos ganan, en promedio, 40.56 dólares (847 MXN) por hora, es decir, 84 mil 370 dólares (1,761,656 MXN) anuales.

En California también incrementan los salarios de acuerdo con el área de trabajo, pues los empleados pueden recibir entre 46 y 53 dólares por hora en zonas como Los Ángeles, San Francisco, San José y Santa Clara.

The worst course of action is no action! If you think there is a fire emergency in your area that needs to be reported, do not hesitate to call 911! Always remember, the only place an emergency should be reported is 911. pic.twitter.com/Y8rvZA8WKA