¿Cuánto gana un chofer de Uber en Estados Unidos (2021)?

Uber es una de las plataformas de transporte privado más populares en Estados Unidos y da trabajo a millones de choferes cada año en todo el mundo.

Sin embargo, son diferentes las ganancias que reciben por los viajes que llevan a cabo en cada región. También influye el número de horas trabajadas y la tarifa dinámica de la zona en la que conduzcan.

Uno de los beneficios de la plataforma es la flexibilidad de horarios, ya que los choferes pueden trabajar a la hora que mejor les convenga, ya sea por tener otro empleo o por razones personales.

Además, los conductores reciben el pago de sus ganancias cada semana, y si lo requieren pueden solicitar que se les adelante.

Para quienes no tienen auto, pero quieren unirse a Uber, en Estados Unidos la compañía cuenta con un programa de alquiler de vehículos desde 260 dólares semanales.

Our first @Uber driver picks up her Tesla rental as part of our @Hertz partnership. She has a 4.9 rating so we'll have plenty of happy riders! pic.twitter.com/710VDLES6u