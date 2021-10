¿Cuánto gana un policía por hora en Estados Unidos (2021)?

Los policías son esenciales para mantener el orden y la seguridad en la sociedad y en Estados Unidos son retribuidos por esta labor con más del cuádruple del salario mínimo federal.

El sueldo que reciben los oficiales depende de la región en la que laboran y del nivel que tienen dentro de la corporación, ya que recibe en mejor salario un detective que un agente de tránsito.

En México, de acuerdo con declaraciones emitidas en 2019 por el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, los policías operativos ganan en promedio 13 mil pesos mexicanos. Los que tienen salarios más altos son los oficiales estatales de San Luis Potosí, con 21 mil pesos y los más bajos están en Tabasco con 6 mil pesos.

En Estados Unidos, los policías pueden laborar en los gobiernos locales y estatales, así como en el poder ejecutivo federal, universidades, escuelas, hospitales y sistemas de transporte.

De acuerdo con los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales federal, los estados con más empleo para los oficiales de patrulla de sheriff son California, Texas, Nueva York y Florida.

Las entidades que contratan a más detectives y supervisores de agentes son Nueva York, Florida, Georgia y Texas,

