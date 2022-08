¿Cuánto gana un taxista en Estados Unidos (2022)

Los taxistas en Estados Unidos ganan casi el doble del salario mínimo federal por ofrecer sus servicios de transporte de personas.

El sueldo promedio de quienes otorgan este servicio es de 30 mil 50 dólares al año, lo que equivale a cerca de 596 mil pesos mexicanos.

Para ser taxista no se requiere ningún grado académico, pero sí es necesario tener una licencia de manejo especial para esta actividad.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, los taxistas en la Unión Americana ganan 14.45 dólares (286 MXN) por hora, casi el doble del salario mínimo federal. En un día con ocho horas de trabajo, los conductores pueden ganar 115 dólares (2,283 MXN). Sin embargo, hay estados e industrias donde reciben más dinero.

Los conductores encuentran mejores salarios al estar empleados en servicios de atención médica ambulatoria, en servicios individuales y familiares, así como en el servicio de manejo de limusinas.

Se estima que en Estados Unidos hay más de 13 mil taxistas empleados formalmente en empresas que contratan sus servicios. Aunque muchos más se emplean por su cuenta.

5. Carolina del Norte - salario promedio: 13.28 dólares (263 MXN) por hora.

4. California - sueldo promedio: 15.71 dólares (312 MXN) por hora.

3. Nueva York - salario promedio: 15.87 dólares (315 MXN) por hora.

2. Wisconsin - sueldo promedio: 12.46 dólares (247 MXN) por hora.

1. Nevada - salario promedio: 15.03 dólares (298 MXN) por hora.

