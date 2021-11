¿Cuánto ganan los conductores de camiones de carga en EU?

Estados Unidos está incrementando los salarios de los conductores de camiones de carga ante una falta de trabajadores en esta industria por jubilaciones, aumento de demanda de los consumidores y la pandemia de Covid-19.

Los choferes se dividen en dos tipos, los de vehículos pesados con una capacidad de más 26,001 libras, los cuales requieren de una licencia de conducir comercial, y los de vehículos ligeros, con capacidad de menos de 26,001 libras.

Los conductores de vehículos pesados y de tráiler con remolque en ocasiones también bajan la mercancía del camión y su mercado laboral son las empresas de mensajería, compañías de transporte de camiones, las tiendas de llantas, accesorios y refacciones de automóviles.

Además, los estados con más opciones de empleo para estos trabajadores son Florida, California y Texas, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales.

Los de ligeros recogen la mercancía o paquetes en un centro de distribución y los entregan. Su principal mercado de trabajo son las empresas de transporte de camiones, la recolección de basura y fabricantes de productos minerales no metálicos.

En este sector, el mayor nivel de empleo se encuentra en Illinois, Florida, Texas y California.

Wanted: 80,000 #truck drivers to help fix the supply chainhttps://t.co/ai5Qqa8pz2 pic.twitter.com/bB0ZFfBASY