¿Cuánto pagan por quitar la nieve de los caminos en Canadá?

La nieve pinta de blanco el paisaje de Canadá cada temporada invernal, así que también surge un empleo indispensable para mantener las calles libres para el paso de peatones y automovilistas.

Algunas empresas contratan a un trabajador para este puesto o a agencias especializadas en el retiro de nieve. Además, se dividen entre empleados encargados de carreteras y de banquetas.

Por este trabajo se obtienen sueldos superiores al salario mínimo, pero una desventaja de esta ocupación es que sólo dura mientras la temporada de nevadas está activa, aunque otros se mantienen en las empresas en el área de mantenimiento.

Las provincias donde hay más empleados dedicados al retiro de la nieve en las carreteras son Ontario, Quebec y Alberta. De acuerdo con datos de Job Bank, en Canadá la mayoría de los trabajadores son hombres y menos del 5 por ciento son mujeres.

Además, para este trabajo generalmente basta con tener bachillerato completado. Algunos empleadores también solicitan que la persona tenga una licencia de manejo especial y un historial de conducción sin infracciones, así como una certificación.

Se proyecta que en los próximos años se mantendrá el crecimiento de puestos disponibles como trabajador de retiro de nieve, especialmente gracias a las jubilaciones.

En promedio, el salario de los empleados dedicados al retiro de nieve es de 26 dólares canadienses (373 MXN) por hora. Por una jornada de ocho horas, los trabajadores pueden obtener 208 dólares en un día (2,988 MXN)

Sin embargo, los trabajadores dedicados a las banquetas pueden ganar hasta 33 dólares canadienses (474 MXN) la hora y los de carreteras hasta 35 dólares (502 MXN) por hora.

When winter weather hits, we can all do our part to keep others safe, make snow clearing more efficient & support crews as they work:

Lend a helping hand to neighbours

Give plows lots of space

Drive according to weather conditionshttps://t.co/jfBVVVMbiZ @MississaugaSnow pic.twitter.com/jWtlun4pD3