Delta acabará con el bloqueo de asientos intermedios en sus aviones

La empresa Delta Airlines terminará con su política de bloqueo de asientos intermedios en sus aviones, a un año de haberla instaurado en Estados Unidos por la pandemia de Covid-19.

A través de un comunicado, la aerolínea explicó que la medida de reactivar más lugares a partir del 1 de mayo se tomó ante la velocidad que presenta la vacunación contra Covid-19 en el país y el crecimiento de la confianza y la demanda de vuelos.

El bloqueo permitía limitar la capacidad de pasajeros en los vuelos en Estados Unidos. Al vender los boletos para cada vuelo, el sistema impide seleccionar los asientos intermedios en cada fila.

Delta buscaba aumentar la distancia entre cada viajero y así disminuir el riesgo de contagio de Covid-19.

Con la reactivación, la aerolínea permitirá que los viajeros de las clases Delta Premium Select, Delta Comfort y Main Cabin seleccionen cualquier asiento de sus aviones.

La empresa anunció también una nueva extensión de la validez de todos los boletos que expiraban en 2021 para que puedan usarse hasta a finales de 2022.

“Las relaciones que hemos construido junto con el conocimiento de que casi el 65 por ciento de los que volaron Delta en 2019 anticipan tener al menos una de las vacunas Covid-19 para el 1 de mayo, son lo que nos da la seguridad de ofrecer a los clientes la posibilidad de elegir cualquier asiento”, señaló la línea aérea en un comunicado”.

