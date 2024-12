Diciembre es, quizá, el mes más esperado del año, por delante de noviembre y sus festividades de Día de Muertos, debido a las múltiples celebraciones alusivas a la Navidad y el Año Nuevo.

El periodo de fiestas y celebraciones comienza oficialmente con el Día de la Virgen de Guadalupe y concluye con el Día de los Reyes Magos. Durante casi un mes entero hay varios días que ameritan descanso y se llevan a cabo fiestas tradicionales.

¿Qué es el maratón Guadalupe-Reyes?

Popularmente, esta época es conocida entre los mexicanos como el maratón Guadalupe-Reyes; desde hace varios años se adoptó como parte de las tradiciones y cultura popular de México. Aquí te contamos sobre la temporada y las fechas importantes que la comprenden.

Se trata de casi un mes de fiestas y celebraciones que inicia oficialmente el 12 de diciembre, este 2024 el maratón Guadalupe-Reyes comienza el próximo jueves, y concluye el 6 de enero de 2025, que caerá en lunes.

Los mexicanos bautizaron al periodo como maratón debido a que casi diario se llevan a cabo diferentes celebraciones con fiestas, comidas, regalos, bebidas y diversión a todo lo que da, sin importar el trabajo u otras situaciones cotidianas.

Originalmente, el término fue acuñado en la década de los 90 por las autoridades mexicanas que llevaron a cabo un operativo policiaco para las fiestas decembrinas. El nombre de Guadalupe-Reyes proviene de que inicia con el Día de la Virgen de Guadalupe y concluye con el Día de los Reyes.

¿Qué días feriados hay en diciembre 2024?

Si bien hay muchas fiestas y días de descanso en diciembre, ante la Ley Federal de Trabajo (LFT) sólo hay un día de descanso oficial en diciembre, que es el miércoles 25 por Navidad. En caso de que se labore este día, los empleados deben recibir un pago triple.

Para muchas personas y trabajadores mexicanos, el 12 de diciembre también es de celebración y descanso, pero no está mencionado en la ley, por lo que no es oficial y no amerita pago especial si se trabaja.

El 24 y 30 de diciembre tampoco son días de descanso, pero varias empresas y patrones le dan el beneficio a sus trabajadores de laborarlos mediodía.

Por su parte, ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), casi todo el mes es de descanso debido a las vacaciones de invierno que marca en su calendario oficial; éstas inician el 19 de diciembre y concluyen el 8 de enero de 2025, previamente se había oficializado que las clases se retomarían el lunes 6.

Este periodo vacacional aplica sólo para estudiantes de educación básica de escuelas afiliadas a la SEP. Escuelas de media superior y superior tienen otro calendario de actividades que puede variar de acuerdo a la institución.

El 1 de enero, que también se incluye en el maratón Guadalupe-Reyes, no se trabaja y por ley los empleados que lo laboren deberán recibir un pago triple. Finalmente, el 6 de enero, Día de los Reyes Magos, los trabajadores mexicanos atenderán sus actividades con normalidad, a menos de que se encuentren aprovechando los periodos vacacionales que tienen por derecho.