Disney Plus, una de las plataformas de streaming más utilizadas a nivel internacional, causó el pánico colectivo entre los usuarios cuando tras meses de especulaciones, se informó el posible aumento de precios y la limitación de las cuentas compartidas.

En meses anteriores, la empresa de distribución de contenido audiovisual, comenzó a notificar a los beneficiarios sobre las nuevas medidas que se implementarán para evitar el uso de contraseñas compartidas, sin embargo, medios extranjeros aseguraron que las nuevas reglas están por entrar en vigor.

Mientras que los precios podrían aumentar en algunas regiones en 2024, pese a la controversia por la llegada de anuncios.

¿Ya no se podrán compartir cuentas en Disney+?

The Verge informó que Bob Iger, director ejecutivo de Disney+, señaló que a partir de septiembre , los usuarios suscritos ya no podrán compartir contraseñas con otras personas, además, la nueva medida también impactará en Hulu y ESPN Plus en octubre de 2024.

Aunque la actualización de sus planes despertó las críticas de los televidentes, Iger señaló que “no le preocupa” la pérdida de suscriptores, ya que se agregará más contenido a la plataforma que “influenciará en los precios”.

"Bob Iger":

Porque el CEO de Disney declaró que a partir de Septiembre empezará a tomar medidas para evitar que los usuarios de Disney+ compartan sus cuentas con otras personas. pic.twitter.com/g2SjoEbH4B — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 7, 2024

¿Subirán los precios de Disney+?

A pesar de que los usuarios mostraron su molestia ante la presencia de anuncios en Disney+ y el costo total si se desea eliminarlos, The Verge informó que los precios aumentarán en Estados Unidos a partir del 17 de octubre de 2024.

Con el incremento, también se permitirá que los usuarios observen el contenido de ABC News Live y distintas listas de reproducción con planes infantiles, además de las categorías Seasonal, Epic Stories, Throwbacks y Real Life.

Disney+ mensual con anuncios: De 8 dólares a 10 dólares.

Disney+ mensual sin anuncios: De 14 a 16 dólares.

Disney+ anual con anuncios: De 140 dólares a 160 dólares.

El informe oficial aún no ha sido publicado, sin embargo, se estima que la actualización de los precios también llegue próximamente a Latinoamérica.