Disney World alista feria de empleo para roles culinarios

Walt Disney World Resort, en Florida, está preparando una feria de empleo para personal relacionado con la cocina que quiera trabajar en los restaurantes de sus hoteles y parques de diversiones.

El evento de contratación de verano está abierto a todo el público y tiene varios roles culinarios disponibles.

Los salarios para estos puestos laborales van de los 19 a los 21 dólares por cada hora de trabajo.

En la feria de trabajo, los candidatos se postularán y serán entrevistados en el lugar. Algunos incluso podrán ser contratados de inmediato.

Aunque se recomienda que las personas lleguen al evento con su solicitud presentada en línea para agilizar el trámite, esto también podrá realizarse en las computadoras que se colocarán en el lugar.

La feria de trabajo se llevará a cabo en el Casting Center de World Disney World, en Lake Buena Vista, los días 25 de mayo y primero de junio, a partir de las 9:00 horas.

