El ‘chef más guapo del mundo’ es nuevo juez de MasterChef México

Franco Noriega, conocido en redes sociales como "el chef más guapo del mundo", participará como juez en la nueva temporada del programa MasterChef México, según informó él mismo en sus redes sociales.

El peruano comenzó su carrera profesional como modelo, luego de mudarse a Nueva York en 2007. Su exitosa trayectoria incluye campañas para marcas de lujo como Hugo Boss, Dolce & Gabbana, Calvin Klein y Louis Vuitton.

Además, en 2012 fue nombrado director creativo de la cadena de tiendas Macy's, una de las más famosas en Estados Unidos.

Años después incursionó en la gastronomía, luego de asistir a la International Culinary Center en 2015, y fundó el restaurante bar Baby Brasa, ubicado en la zona de West Village,

Franco Noriega, de 31 años, está especializado en la comida saludable y orgánica y en su canal de YouTube comparte algunas de sus recetas bajas en calorías, mientras cocina sin camisa para lucir su figura tonificada.

En su canal de recetas de YouTube, "el chef más guapo del mundo" tiene 124 mil seguidores y en Instagram, donde muestra su faceta como modelo, acumula más de 933 mil.

Franco ha participado en programas de televisión como The Ellen DeGeneres Show, The Wendy Williams Show y Live with Kelly and Ryanm según su sitio web. Este 2020 también participará como juez en MasterChef México, aunque no se ha informado si se tratará de una aparición especial o si será uno de los jueces permanentes.

¿Cuándo comienza MasterChef México 2020?



El reality de cocina se estrenará el próximo 30 de octubre a las 19:30 horas, a través de Azteca Uno.

Entre los jueces confirmados para la nueva temporada se encuentra Betty Vázquez, Adrian Herrera y José Ramón Castillo, con la conducción de Anette Michel. El chef Benito Molina no aparece en los promocionales del programa.

En esta edición participarán 20 cocineros y los ganadores de MasterChef Junior, Alana y Diego, se unirán al equipo para mostrar el detrás de cámaras.

