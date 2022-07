El programa para emigrar a Canadá como cuidador de adultos mayores

Canadá tiene un programa especial que permite que los extranjeros migren al país y apoyen en el cuidado de adultos mayores o de personas con alguna discapacidad.

A través del Live-In Caregiver Program las personas especializadas en estos cuidados pueden vivir en territorio canadiense, ya sea en el hogar del empleador o en otra vivienda, según se requiera.

Uno de los beneficios de estar en este programa es que los extranjeros pueden obtener la residencia permanente en Canadá e incluir a sus familiares directos para que también se muden al país.



Una vez que se ingresa al programa no es necesario estar con el mismo empleador por siempre. El trabajador puede cambiar de patrón, si este cumple con los requisitos para contratarlo.

Cada empleador ofrece un salario diferente para las personas que se dedican a esta labor, pero el promedio es de aproximadamente mil 900 dólares canadienses por 44 horas de trabajo semanal.

- Tener un nivel de 5 o superior en el Canadian Language Benchmark en inglés o francés.

- Comprobar al menos un año de estudios universitarios.

- Demostrar una capacitación de al menos seis meses o un año de experiencia laboral como cuidador.

- Contar con un contrato firmado por un empleador en Canadá.

Las personas que cumplan con estos requisitos podrán solicitar su ingreso al Live-In Caregiver Program para que se le otorgue una visa de trabajo con la que pueda viajar y vivir temporalmente en Canadá.

Los extranjeros pueden solicitar la residencia permanente en Canadá si se encuentran dentro del programa Live-In Caregiver desde al menos dos años atrás y cumplen con alguno de los siguientes requisitos:

- Trabajar en Canadá con un permiso del Live-In Caregiver Program.

- Haber sido aprobado para un primer permiso de trabajo del Live-In Caregiver Program basado en una Labour Market Impact Assessment antes de 2014.

