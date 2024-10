El siguiente puente vacacional se acerca, siendo el último del 2024, de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Si bien se esperaba que el descanso oficial fuera por las celebraciones alusivas al Día de Muertos , no es así. En algunas entidades y escuelas de educación básica en México darán el viernes 31 de octubre como día de asueto, pero NO es un día de descanso obligatorio reconocido por la LFT, por lo que NO se pagará más si los mexicanos lo trabajan.

¿Cuándo será el puente de noviembre de 2024 en México?

El próximo puente vacacional, y el último del 2024, ocurrirá por motivo de la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana a mediados de noviembre. Sigue leyendo para conocer más sobre este puente vacacional, cuánto te deben pagar si lo trabajas y cuántos días de descanso incluirá.

De acuerdo con el calendario escolar 2024-2025 de la SEP y el artículo 74 de la LFT, el tercer lunes de noviembre será día de descanso obligatorio por la conmemoración de la Revolución Mexicana, que originalmente será el miércoles 20 de noviembre este 2024. El puente vacacional comprenderá los días sábado 16, domingo 17 y lunes 18.

Este descanso no sólo aplica para las escuelas de educación básica en México , sino para la educación privada, media superior y superior, así como para la fuerza laboral mexicana a nivel nacional que trabaja bajo un contrato subordinado, por lo que el lunes 18 de noviembre se suspenderán las labores en todo el país.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los días feriados obligatorios se recorren al lunes previo al día en cuestión, para que “las y los trabajadores celebren con entera libertad, las festividades cívicas o religiosas que se conmemoran en esas fechas”.

¿Pagan el doble si se trabaja el 18 de noviembre?

La Ley Federal del Trabajo define a los días festivos, o días feriados, como aquellos que no son laborables y se consideran de descanso obligatorio. En caso de que se requiera trabajar en uno de estos días, el patrón y sus empleados deben acordar el número de personas que prestarán sus servicios y deberán dar un pago superior.

En este sentido, los trabajadores tendrán que asistir a sus centros laborales, pero tienen derecho a recibir su salario convencional más un salario doble por el servicio prestado, que al final se convierte en un pago triple.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, las personas que se presenten a trabajar de manera habitual durante el día de descanso obligatorio “tendrán derecho a recibir independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”.

Por ejemplo, si una persona gana $200 pesos por día, el patrón está obligado a pagarle el salario habitual por día más el doble ($400), lo que en total es un sueldo de $600 pesos. Desde una explicación sencilla y directa, el pago se convierte en un sueldo total triple que se debe pagar completo y sin excepciones dentro de la quincena correspondiente.