Luego de 25 años de matrimonio, el CEO de Amazon, Jeff Bezos se divorció de su esposa MacKenzie. La razón fue que el hombre más rico del mundo tuvo un amorío con la presentadora de televisión Lauren Sánchez y mantiene un noviazgo con ella desde el año pasado.

En enero pasado, el fundador de Amazon y su esposa anunciaron de manera repentina su separación, sin revelar las causas. Sin embargo, poco después, el Enquirer difundió que el motivo de la separación era la infidelidad de Bezos.

Lauren Sánchez, de 50 años de edad, comenzó su carrera como reportera y luego se desempeñó como presentadora del programa Good Day LA, en el canal Fox 11.

La presentadora también condujo el reality show So You Think You Can Dance y en las películas Fight Club y The Day After Tomorrow.

En 2016, Lauren emprendió su propia empresa de filmación aérea con helicópteros y ha trabajado con Blue Origin, la otra empresa de Bezos, para filmar algunos videos.

En 2002, la expresentadora de Fox tuvo un noviazgo con el jugador de futbol americano Tony González y tiene un hijo de 18 años de edad con él.

Tres años después, Lauren se casó con Patrick Whitesell, director de WME, una agencia de talentos de Hollywood y tienen dos hijos juntos. Ambos eran amigos del matrimonio Bezos y tenían casas vecinas en la ciudad de Seattle.

Según medios estadounidenses, cuando Lauren se separó de su esposo en otoño de 2019, se acercó más al fundador y CEO de Amazon, de 56 años de edad.

Al menos cuatro meses antes de que se descubriera su romance, el hombre más rico del mundo y la expresentadora de Fox ya habían disfrutado de citas en hoteles de lujo, paseos en helicóptero y viajes en jets privados, al menos durante cuatro meses.

Luego de que el divorcio se concretó y el conflicto por la filtración sobre su romance se calmó, Jeff Bezos y Lauren Sánchez decidieron presumir al mundo su amor y viajar por el mundo juntos.

