Elon Musk ha dicho abiertamente que su vida no era sencilla cuando era un niño, ya que su padre lo maltrataba y sufrió bullying en la escuela.

En una nueva charla que dio en la Cumpre DealBook del New York Times, el hombre más rico del mundo dijo que en su adolescencia contempló la idea de quitarse de la vida justo en el momento en que atravesaba una “crisis existencial”.

Según recordó, a los 12 años se cuestionaba sobre la vida y el sentido de ella: “¿Cuál es el significado de la vida? ¿No es todo inútil? ¿Por qué no simplemente suicidarse? ¿Por qué existir?”.

La crisis existencial que experimentó a corta edad surgió por su interés hacia los libros de religión y filosofía que invitaban al lector a plantearse este tipo de preguntas y reflexionar sobre las posibles respuestas.

“Los libros de filosofía alemanes me deprimieron bastante. Uno no debería lee a Schopenhauer y Nietzsche cuando es adolecente”, dijo Elon Musk.

Luego de leer a los grandes filósofos y entrar en depresión, el dueño de Tesla y SpaceX encontró refugio en el libro de comedia y ciencia ficción La guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams, con el que se dio cuenta que no había una respuesta específica sobre el sentido de la vida.

“Lo que Adams quería decir es que en realidad no sabemos qué preguntas hacer. Si podemos ampliar el alcance y la escala de la conciencia, entonces seremos más capaces de descubrir qué preguntas hacer sobre la respuesta que es el universo”, apuntó.

Más adelante en la entrevista, Elon Musk, de 52 años, dijo que siempre ha sido atormentado por “demonios de la mente” y que por lo regular su cabeza se siente como una “tormenta muy salvaje” que nunca ha sido feliz y que trabaja como una “fuente de ideas” imparable e intensa en todo momento.

El magnate sugirió que nació con sus demonios mentales y que empeoraron durante su “difícil infancia” y cuando atravesó el periodo depresivo a los 12 años.

“Creo que hasta cierto punto nací así, pero, francamente, eso se vio amplificado por una infancia difícil”, apuntó.

“Puedo recordar incluso en momentos felices cuando era niño que siento como si hubiera una furia de fuerzas en mi mente constantemente. Ahora esto se manifiesta productivamente en la tecnología y en la construcción de cosas, en su mayor parte”.

Elon Musk sufrió abuso físico y emocional

Antes de convertirse en un exitoso magnate empresarial, Elon Musk lidió con un padre emocionalmente abusador que lo castigaba y regañaba junto a sus hermanos durante más de cuatro horas cuando hacían algo que no le parecía.

Asimismo, fue un niño acosado en la escuela por parte de sus compañeros. Según el Washington Post, lo empujaron una vez escaleras abajo y lo golpearon brutalmente hasta enviarlo al hospital.

“Consiguieron que mi mejor amigo me sacara de mi escondite para poder golpearme. Y eso dolió. Por alguna razón decidieron que era yo, y me iban a perseguir sin parar. Eso fue lo que hizo que crecer fuera difícil. Durante varios años no hubo respiro. Me persiguieron pandillas en la escuela que trataron de sacarme a golpes, y luego volvía a casa, y allí también sería horrible”, reveló el empresario.

El maltrato de su padre y el constante bullying escolar hizo que Elon buscara la forma de mudarse a Norteamérica para estudiar la universidad y continuar con sus estudios posgrados.