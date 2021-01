Elon Musk y Jeff Bezos en duelo de palabras por proyectos espaciales

Jeff Bezos y Elon Musk, las dos personas más ricas del mundo, intercambiaron críticas este martes por sus respectivos proyectos para brindar internet por medio de satélites.

Los planes de ambos se encuentran bajo evaluación de las autoridades.

Bezos, fundador de Amazon y de la empresa espacial Blue Origin que adelanta el "Proyecto Kuiper", emitió un comunicado en el que afirma que el proyecto rival de Musk y su empresa SpaceX -"Starlink"- busca cambios en el diseño que "pueden crear un ambiente más peligroso para colisiones en el espacio" y generar una mayor interferencia de radio.

El Proyecto Kuiper, de 10.000 millones de dólares, será capaz de brindar internet desde el espacio y ya recibió un permiso de parte del gobierno de Estados Unidos para instalar 3.000 satélites en una órbita baja.

SpaceX ha desplegado satélites pequeños para formar un sistema global de banda ancha y solicita a las autoridades un permiso para colocarlos en órbitas más bajas, lo que preocupa a Amazon.

Musk por su parte respondió al asegurar que su proyecto "Starlink" avanza más rápido que el de su rival.

It does not serve the public to hamstring Starlink today for an Amazon satellite system that is at best several years away from operation