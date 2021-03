Empresa paga $10 mil dólares por trabajar y aprender sobre el vino

¡Atención, amantes del vino! El trabajo de sus sueños podría estar aterrizando con esta deliciosa y generosa oferta donde el requisito principal es amar el vino.

Si deseas cambiar de empleo o darle un giro a tu carrera, se acaba de lanzar una vacante con beneficios que incluyen un jugoso salario mensual y vino, mucho vino.

Se trata de la publicación de trabajo de la empresa Murphy-Goode Winery del condado de Sonoma, California, en la cual se ofrece $10 mil dólares al mes durante un año de trabajo y aprender sobre esta deliciosa bebida, además de otros beneficios que incluyen cerca de 30 cajas de vino y alquiler gratuito.

En caso de que te estés preguntando cómo aplicar y en dónde firmas, tienes que saber que la vacante es para personas mayores de 21 años.

Para solicitar el puesto debes enviar una creativa presentación en video antes del 30 de junio detallando la razón por la cual serías el empleado ideal, según apunta el anuncio publicado en el sitio web de Murphy-Goode Winery.

Durante los primeros 90 días, la persona elegida deberá “seguir al enólogo Dave Ready Jr. y explorar todos los aspectos de la cosecha. A partir de ahí, trabajaremos contigo y tus pasiones para ayudarte. ¡Tú eliges tu camino en el negocio del vino”, describe la oferta.

- Alquiler pagado por el empleador en el poblado de Healdsburg.

- Responder ‘sí, por favor’ cuando alguien pregunta tinto o blanco.

- Pensar que ‘No elegiste el vino, el vino te eligió a ti’.

- Voluntad y entusiasmo por conocer la industria del vino.

- Explorar las características de la región vinícola de Sonoma.

- Brindar hospitalidad al comercio y consumidores contribuyendo a una experiencia vinícola positiva.

En la oferta se especifica que los candidatos a este puesto de ensueño deben ser capaces de levantar un mínimo de 50 libras (cerca de 22 kilos) y que el puesto necesita un horario flexible y uno que otro día de trabajo en fin de semana, según se solicite.

Algunas de las operaciones se llevarán a cabo en la bodega de vino, así como en la región de cosecha.

También se solicitará ser capaz de brindar hospitalidad tanto a invitados como a sus propios compañeros de trabajo y poder colaborar en la promoción de los vinos Murphy-Goode a través de varios canales comerciales, incluidas las redes sociales.

Como ya se mencionó, los solicitantes deben ser mayores de 21 años de edad, pero también ser residentes legales de las 50 entidades de Estados Unidos y Washington DC y estar autorizados para trabajar.

Las aplicaciones se envían hasta el 30 de junio de 2021 en www.MurphyGoodeWinery.com/a-really-goode-job.

Los solicitantes serán evaluados en función al rol, la creatividad y el diseño del video, así como las habilidades que expongan los candidatos.

Sonoma es una de las principales regiones vinícolas de Estados Unidos junto a Napa. Aquí hay áreas para pasar un día de relajación al aire libre observando la naturaleza que se extiende por los viñedos como el Parque Estatal Armstrong Redwoods, las playas de Sonoma y los tours de degustación por Benzinger.

Cuenta con más de 400 bodegas y fue nombrado como uno de los 10 mejores destinos de viaje enológico de Wine Enthusiast en 2014.

Sonoma presume desde las más simples y sencillas salas de degustación hasta la del famoso director de cine Francis Ford Coppola, esta estación ofrece piscina, restaurante, bar y recuerdos de las películas del famoso escritor.

